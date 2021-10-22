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Ахтем Сеитаблаев разводится с супругой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 октября, 07:23
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Актер и режиссер Ахтем Сейтиблаев и продюсер Иванне Дядюре расстались спустя десять лет отношений
Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра
Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра / Фото: Instagram

Ахтем Сеитаблаев в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" впервые рассказал о расставании со второй супругой.

Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства ... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтарма" и "киборг". Сотрудничество тоже добавила, скажем, к кейсу своих рычагов, – рассказал артист.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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