Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Актер Андрей Фединчик, служащий в ВСУ, получил государственную награду от Зеленского

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По поручению президента Владимира Зеленского, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вручил награды и почетные звания украинским деятелям культуры
Андрей Фединчик стал заслуженным артистом Украины
Андрей Фединчик стал заслуженным артистом Украины / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Так, актеру Андрею Фединчику присвоили почетное звание – Заслуженный артист Украины. Сейчас артист защищает Родину в рядах ВСУ. Поэтому награду вместо него получила его жена, актриса Наталья Денисенко.

В Instastories Денисенко показала, как выглядит награда мужа.

Реклама

Эта награда уже полтора года ждала вручения. Андрей не смог сам получить, потому что несет службу и уже официально военный, – объяснила кинозвезда.

Скриншот Instagram

Также получила награду – орден княгини Ольги III степени актриса Олеся Жураковская. Наталья Денисенко отметила, что была рада видеть свою коллегу, которая получила отличие.

Когда увидела ее, едва сдержала слезы, — поделилась Денисенко.

Скриншот Instagram

Отметим, что еще многие деятели культуры получили государственные награды – их вручал министр культуры и информационной политики в Национальной опере Украины. В Facebook Александр Ткаченко опубликовал весь список награжденных звезд и показал фото с ними.

Реклама

Они лечат искусством, несут свет людям, становятся волонтерами, некоторые пошли защищать родную землю от российских оккупантов. Сегодня в Украине война, но жизнь продолжается. Труд каждого украинца приближает нас к победе. А культурный фронт сегодня без преувеличения – на передовой, – отметил Ткаченко.

Напомним, в апреле Наталья Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки.

Кстати, недавно Андрей Фединчик затроллил пропагандистов РФ , чтобы поднять настроение и боевой дух украинцам.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять