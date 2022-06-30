Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок впервые показал новорожденную дочь (фото)

26 мая коллега Егора Крутоголова стал многодетным отцом. И только спустя месяц звездная семья опубликовала фото. Как назвали девочку – читайте в материале

Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок стал в мае многодетным отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

Звездные новости о бейби-бумах в 2022-м значительно уступают аналогичному периоду в 2021 году. Мы уже рассказывали о том, как американская певица Рианна впервые стала мамой. И о свадьбе беременной сестры Златы Огневич, на которую исполнительница приехала из благотворительного тура по Европе.

В конце мая 43-летний актер "Дизель Шоу" Александр Бережок поделился радостной новостью: он стал отцом дочери. Вместе с женой Аленой юморист сразу не раскрыл имя новорожденной. Это звезда сделал уже после того, как показал фотографии с малышкой.

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Александр Бережок с дочерью. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

Звездные супруги дали девочке не очень распространенное имя в Украине. Ая – именно так Саша и Алена назвали дочь. Если верить разным толкованиям, это имя наделяет свою обладательницу внутренней силой, мудростью и феноменальной интуицией.

Александр Бережок впервые показал дочь. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

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Отметим, Александр вместе с женой Аленой также воспитывают двух сыновей: Глеба и Лукьяна. Мальчики неоднозначно восприняли новость о появлении сестры.

Глеб обрадовался, а Лукьян — нет. Он даже обиделся, потому что очень ждал братика. Но сейчас уже смирился с этой новостью, – рассказывал раньше Александр Бережок.

Александр Бережок с семьей. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

Раньше мы рассказывали о том, что Дженнифер Лопес объявила свою 14-летнюю дочь Эмму небинарной персоной.