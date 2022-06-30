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Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок впервые показал новорожденную дочь (фото)

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30 июня, 20:26
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26 мая коллега Егора Крутоголова стал многодетным отцом. И только спустя месяц звездная семья опубликовала фото. Как назвали девочку – читайте в материале
Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок стал в мае многодетным отцом
Актер "Дизель Шоу" Александр Бережок стал в мае многодетным отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

Звездные новости о бейби-бумах в 2022-м значительно уступают аналогичному периоду в 2021 году. Мы уже рассказывали о том, как американская певица Рианна впервые стала мамой. И о свадьбе беременной сестры Златы Огневич, на которую исполнительница приехала из благотворительного тура по Европе.

В конце мая 43-летний актер "Дизель Шоу" Александр Бережок поделился радостной новостью: он стал отцом дочери. Вместе с женой Аленой юморист сразу не раскрыл имя новорожденной. Это звезда сделал уже после того, как показал фотографии с малышкой.

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Александр Бережок с дочерью. Фото: менеджмент "Дизель Студио"
Александр Бережок с дочерью. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

Звездные супруги дали девочке не очень распространенное имя в Украине. Ая – именно так Саша и Алена назвали дочь. Если верить разным толкованиям, это имя наделяет свою обладательницу внутренней силой, мудростью и феноменальной интуицией.

Александр Бережок впервые показал дочь. Фото: менеджмент "Дизель Студио"
Александр Бережок впервые показал дочь. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

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Отметим, Александр вместе с женой Аленой также воспитывают двух сыновей: Глеба и Лукьяна. Мальчики неоднозначно восприняли новость о появлении сестры.

Глеб обрадовался, а Лукьян — нет. Он даже обиделся, потому что очень ждал братика. Но сейчас уже смирился с этой новостью, – рассказывал раньше Александр Бережок.

Александр Бережок с семьей. Фото: менеджмент "Дизель Студио"
Александр Бережок с семьей. Фото: менеджмент "Дизель Студио"

Раньше мы рассказывали о том, что Дженнифер Лопес объявила свою 14-летнюю дочь Эмму небинарной персоной.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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