Актер Евгений Олейник рассказал о безденежье и потере отца: Врачи сказали, что он проживет пару месяцев

На канале "Украина" премьера – сериал Детский телохранитель, в главной роли Евгений Олейник. В недавнем интервью актер поделился подробностями трудного творческого пути и бедного прошлого

Евгений Олейник несколько лет добивался актерского успеха / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Большая мечта Евгения Олейника была стать актером. Но против этого протестовала вся семья. Родители хотели, чтобы их единственный сын овладел какой-то другой профессией. Хотя Евгений получил дипломы инженера и юриста, мысли о кино не давали покоя. В 27 лет он принял отчаянное решение и поступил в театральный колледж в Днепре.

Когда я пришел и сказал: "Ну, я вот поступил в театральный", отец на меня так посмотрел: "Ты получил нормальную профессию и решил быть шутом, да?" Но я все-равно поехал учиться, – рассказывает Олейник в интервью программе "Зірковий шлях".

Несмотря на расхождения во взглядах, отец был особенным человеком для Евгения.

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В 30 лет он получил удар ножом в шею попал в реанимацию. Врачи сказали, что он проживет максимум пару месяцев, потому что перерезано нервное окончание. И надо ждать, пока его похоронят. Папа с этим не согласился – он выжил, – вспоминает Евгений.

Также отец привил ему любовь к боксу, хотя изначально был против такого занятия сына. Впоследствии спортивные навыки изрядно помогли Евгению в актерстве.

Увлечение боксом помогло Евгению в актерстве / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

В театральном колледже актер сполна ощутил все трудности студенческого быта – голодного и холодного.

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Я просто недоедал. Совсем денег не было. Но это дало прекрасный стимул учиться. Потому что когда у тебя нет денег на свидания, на кино, дискотеки, что ты делаешь? Ты учишься, потому что сидишь в общежитии, – рассказывает актер.

На третьем курсе Евгения заметил художественный руководитель Днепродзержинского театра и пригласил на работу.

Театр – это безденежье. Я почему не заводил семью – потому что я видел эту жизнь от зарплаты до зарплаты. Думал, у кого перезанять, – признается Олейник.

В то время актер не брезговал подработками: был аниматором, ведущим праздников и охранником в ночных клубах.

Творческий путь Евгений начинал с театра / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

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Наконец-то нашлась работа в спектакле и появились первые актерские деньги. Но это продлилось недолго: из-за разногласий с коллективом Евгения уволили, когда у него оставалось на жизнь 2000 гривен. Актер вынужден был снимать хостел, чтобы не жить на улице:

Это был полный трэш. Двоих ребят убили там в разное время. Я с отверткой спал. Куча людей криминальной наружности, по глазам видно, что замыслы у них нехорошие, – делится актер.

Но Евгений продолжал ходить на кастинги. Получив первые нормальные роли в сериалах "Певица" и "Формула счастья" Олейник наконец смог выбраться из бандитского хостела.

Актер Евгений Олейник / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Что касается личной жизни актера, то жениться он не спешит, а служебные романы теперь табу, ведь год назад Евгений опубликовал пост в Facebook о его отношениях с Анфисой Чеховой. Актер намекнул на любовника, который якобы был у актрисы во время их отношений. Но сейчас комментировать эту ситуацию Олейник отказывается.

После успеха сына семья Евгения поменяла свое мнение о его профессии: мама, прервав длительное молчание, начала общаться с ним. А вот отцу актера не суждено было наблюдать за творческим взлетом сына:

Два года назад папа умер. К счастью легко и быстро. Хорошие люди так и должны умирать. Не люблю об этом. Тяжелое это время – ты молчишь в основном. А я всегда знал, что близкие люди уходят. Мы все это знаем. Но тяжело, – рассказывает, вытирая слезы, Евгений.

Смотрите полное интервью Евгения Олейника в программе "Зірковий шлях":

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