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Актер и шоумен Геннадий Попенко вступил в ряды ВСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 июня, 19:50
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В полку знаменитых мужчин-воинов ВСУ прибыло! Попенко в комичной форме рассказал о том, как он принимал присягу
Геннадий Попенко - теперь в ВСУ!
Геннадий Попенко - теперь в ВСУ!

Кроме лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка, режиссера Ахтема Сеитаблаева, лидера "Антитіла" Тараса Тополи и многих других представителей украинской культурной сферы родину будет защищать и Геннадий Попенко.

На своей странице в Facebook актер и шоумен поделился впечатлениями о том, как он принимал присягу.

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Присяга. Сорвался карабин, упал автомат.

- Рядовой Попенко, не "есть", а "слухаюсь"!
- Есть, слухаюсь.

Спонсор первого комплекта формы – тесть. Забрал его запасной рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю. Пиксельная жизнь началась не без бу-га-га, – подписал снимок Геннадий.

Геннадий Попенко принял присягу и вступил в ряды ВСУ
Геннадий Попенко принял присягу и вступил в ряды ВСУ / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Геннадий Попенко – украинский актер театра, телевидения и кино, шоумен, конферансье и телеведущий. Работал на украинских телеканалах "Новый канал", "Интер" и "Перший Національний", а также "2+2".

Одна из последний работ в кино – роль Геннадия Клименко "Биги", майора ГСЧС в сериале "Вызов", который выходил на телеканале "Украина".

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Геннадий женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал о своих буднях в теробороне, где сейчас его жена, а также о мифах, в которые пора перестать верить.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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