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Актер и телеведущий Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 18:04
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Известному в Украине актеру и телеведущему было всего 33 года...
Паша Ли трагически погиб
Паша Ли трагически погиб / Фото: Инстаграм

Идет 11-й день российского вторжения в Украину. Украинцы мужественно сражаются за свою свободу, землю. В том аду, который устроили российские войска мирным жителям, гибнет много людей. И сегодня появились новости, в которые не хочется верить, но правда неумолима. Известный актер и телеведущий Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене.

Еще день назад актер делал публикации в инстаграм, вдохновляя и мотивируя своим примером других, присоединившись к Силам теробороны и защищая родной город.

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А сегодня адвокат Ярослав Куц в Facebook сообщил шокирующие новости: Паша Ли погиб в мясорубке, которую российские оккупанты устроили в пригороде, в Ирпене. Парню было всего 33 года!

Паша Ли – известный украинский актер кино и дубляжа, певец, композитор, снимался в рекламе, участвовал во многих музыкальных шоу талантов, в том числе "Фабрика звезд 3". Что касается кино, вы могли его видеть в таких фильмах: "Штольня", "Тени незабытых предков", "SelfieParty", "Правило боя", "Встреча одноклассников" и других.

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Украина никогда не забудет этот подвиг. Это огромная потеря, соболезнуем родным в связи с утратой...

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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