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Актер Тарас Цымбалюк расстался с женой через год после свадьбы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 18:43
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Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк объявил о расставании со своей второй супругой, визажистом Тиной Антоненко, спустя год брака
Тарас Цымбалюк развелся с Тиной Антоненко
Тарас Цымбалюк развелся с Тиной Антоненко / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Совсем недавно Тарас Цымбалюк рассказал историю о том, как мама и бабушка его супруги Тины находились в оккупированном Мариуполе. Тогда никто из поклонников пары и представить не мог, что между ними что-то не так.

Но, как оказалось, отношения супругов не выдержали испытаний – спустя год брака и четыре года отношений Тина и Тарас объявили о расставании.

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Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после четырех лет вместе так бывает: чтобы продолжить оставаться счастливыми, мы должны выбирать отдельные дороги, – написал в Instastories Цымбалюк.

Скриншот

Тина также добавила пост на своей странице в Instagram и поблагодарила своего, уже бывшего, супруга за время проведенное вместе.

Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно), – написала Тина.

Напомним, в июле прошлого года Цымбалюк и Антоненко стали мужем и женой, через год после официальной помолвки пары. Свадьба прошла в Карпатах, в кругу семьи и друзей.

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Тарас Цымбалюк ранее уже был женат. Актер женился в 2014 году, но спустя два года брак распался. Развод случился по инициативе Тараса.

Ранее стало известно о расставании Анны Богдан и "холостяка" Михаила Заливако.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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