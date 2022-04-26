Актер Звездных войн Юэн Макгрегор тайно женился на молодой "разлучнице"

Избранницей Макгрегора стала актриса Мэри Элизабет Уинстэд, которая на 14 лет младше него

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед находятся в отношениях шести лет / Фото: Getty Images

51-летний Юэн Макгрегор и 37-летняя актриса Мэри Элизабет Уинстэд обменялись клятвами на скромной церемонии под открытым небом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил инсайдер Daily Mail.

Церемония прошла скромно. Парочка выбрала для этого события уютную локацию и пригласила близких друзей и родственников.

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Это была маленькая свадьба для семьи и близких друзей. Они устроили выездную церемонию. Это было прекрасно и волшебно, – поделился инсайдер.

Еще один из гостей свадьбы поделился, что праздничный стол был приготовлен из продуктов с местной фермы. Он также добавил, что Юэн и Мэри – прекрасная пара, которая избегает публичности и любит спокойную жизнь. Они часто ходят в походы и на пляж.

Lovestories Юэна и Мэри

Макгрегор и звезда фильма "Пункт назначения 3" вместе с 2017 года. Они познакомились на съемках сериала "Фарго". К тому времени оба уже состояли в браках. Однако они закрутили роман и решили расстаться со своими вторыми половинками. В июне 2021 года у Мэри и Юэна родился сын Лори.

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед в сериале "Фарго" / Фото: Скриншот из видео

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Отметим, что Юэн 22 года был женат на художнице-постановщице Ив Мавракис. У пары родились две дочери: Клара и Эстер. Позже они удочерили еще двух девочек: Джамиян из Монголии и Анук.

Разрыв Юэна и Ив прошел скандально. Ведь об измене мужа художница узнала из СМИ! Саму Мэри Элизабет называли разлучницей, которая разрушила брак кинозвезды.

Кстати, сама Мэри с 2010 года состояла в браке с кинорежиссером и сценаристом Райли Стернсом. Актриса рассказывала, что развод стал для нее настоящим испытанием, ведь она "была с одним и тем же человеком с 18 лет".

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