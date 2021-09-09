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Актера фильма Сенцова "Носорог" сняли с рейса в Борисполе – он летел на кинофестиваль в Венецию

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 18:48
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Активист Сергей Филимонов дебютировал как актер в новом фильме Олега Сенцова "Носорог" и собирался лететь на премьеру фильма, которая состоится завтра на Венецианском кинофестивале
Сергея Филимонова сняли с рейса в "Борисполе"
Сергея Филимонова сняли с рейса в "Борисполе" / Фото: facebook.com/RhinoMovie

В аэропорту "Борисполя" Сергея Филимонова сняли с рейса, поэтому он не сможет попасть на сегодняшний пресс-показ фильма "Носорог" о бурных 90-х в Украине. Однако актер-аматор уже взял билет на другой самолет, поэтому успеет попасть на завтрашнюю премьеру на Венецианском кинофестивале.

Как сообщил Telegram-канал издания "Страна", Сергею Филимонову, как подозреваемому в погроме Офиса президента, выезд за границу запрещен. В своем Facebook-аккаунте Филимонов ответил, что будет выяснять причины происшедшего.

Будем сейчас выяснять что случилось. У меня уже есть билеты на другой самолет, завтра буду на премьере! Спасибо всем кто волнуется! – написал Сергей.

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Сергея Филимонова сняли с самолета в аэропорту "Борисполь"
Сергея Филимонова сняли с самолета в аэропорту "Борисполь" / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Фильм "Носорог" рассказывает о молодом парне, который попадает в криминальный мир. Герою предстоит столкнуться с драками, убийствами, потерей семьи и другими событиями, которые приводят его совершенно не туда, куда он ожидал. Несмотря на то, что жестокость была нормой в 90-х, оставалась и надежда, поэтому герой осознает свои ошибки прошлого и пытается их исправить.

Главные роли сыграли Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.

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Смотрите трейлер фильма "Носорог":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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