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Актриса Анна Саливанчук нарвалась на острую критику в Сети: "В общий бассейн с больным ребенком?"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 15:10
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Фолловеров возмутило фото звезды с годовалым сыном, у которого обнаружили редкую вирусную инфекцию. Поклонники недовольны отношением актрисы к здоровью детей
Фото актрисы Анны Саливанчук из Египта вызвало скандал в соцсетях.
Фото актрисы Анны Саливанчук из Египта вызвало скандал в соцсетях. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук, с которой недавно разбиралась полиция после скандала в самолете, похвасталась семейными снимками с отдыха в Египте. Однако из-за этих фото актриса оказалась в центре скандала. Дело в том, что у маленького Никиты обнаружили редкую вирусную инфекцию Коксаки, при которой нельзя контактировать с людьми. Несмотря на диагноз мальчика, мама купала его в общем бассейне.

Самое главное в жизни – это семья! И когда твоя семья здорова. Цените жизнь, любите друг друга, имейте терпение, так как самая сложная работа в мире – быть родителями! – прокомментировала Анна фото.

Анна Саливанчук с детьми в бассейне.
Анна Саливанчук с детьми в бассейне. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Более того, накануне Саливанчук пожаловалась в Сети, что из-за болезни сына она "не успевает выставить фото с курорта". Конечно, фолловеров возмутило такое халатное отношение звезды к здоровью детей.

Отметим, о заболевании ребенка Анна сообщил поклонникам еще 16 ноября. Пациентам с таким вирусом нельзя общаться с людьми, так как он легко передается воздушно-капельным путем.

Анна Саливанчук с сыном Никитой.
Анна Саливанчук с сыном Никитой. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Бедный мой Никитос. Ну почему ему так не повезло в этот раз на море? Ну почему он заболел этой Коксаки? Зачем все эти испытания мне и моим детям? – писала артистка.


Впрочем, через пять дней после такого известия звездная мама показала годовалого Никиту и старшего Глеба в бассейне, где они находились вместе.

Александр Божков с сыном Глебом.
Александр Божков с сыном Глебом. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Поэтому подписчики написали возмущенные комментарии под постом артистки:

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  • В общий бассейн с ребенком, больным Коксаки...
  • От Коксаки иммунитета нет. В возрасте 3-6 лет можно болеть многократно. Карантин, разумеется, должно быть! Это же "турецкая ветрянка".
  • Коксаки является одной из основных причин возникновения асептического менингита. А менингит более серьезная болячка! Здоровье всем и ума!
  • Может не нужно детей брать на такие курорты, где можно подцепить что угодно. Я понимаю, что родителям хочется, но все же. Может, нужно подождать, пока малыши подрастут?
Фото: скриншот instagram/salivanchuk.anna

Что известно о вирусе

Коксаки – вирусная инфекция, которая распространяется на курорты Турции и Египта. Пациенты жалуются на высокую температуру, зудящую сыпь по всему теле и во рту, а в некоторых случаях – расстройство желудка. Чаще всего болеют дети.

Через 2-10 дней после заражения появляются признаки болезни: лихорадка, головная боль, диарея, тошнота, сыпь.

Для того чтобы избежать заражения, в первую очередь необходимо следить за гигиеной. Отметим, что вакцин от вируса нет. Это не требует лечения, так как вирус носит симптоматический характер. Сражаются только с проявлениями болезни, например, с температурой выше 38.5.

Кто такая Анна Саливанчук

С 2015 года Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. Супруги воспитывают двух сыновей Глеба и Никиту.

Анна Саливанчук со своими сыновьями.
Анна Саливанчук со своими сыновьями. / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса известна своим участием в таких проектах: "Свингеры" и "Однажды под Полтавой".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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