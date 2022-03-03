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Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 20:08
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Известная российская актриса с коллегами из сферы благотворительности обратилась к Путину, настаивая на выведении войск из Украины
Чулпан Хаматова обратилась к Путину
Чулпан Хаматова обратилась к Путину / Фото: Инстаграм Чулпан Хаматовой

Идет восьмой день российского вторжения в Украину. Кажется, что это все один кошмарный сон и мы просто забыли проснуться. Но украинцы – великая нация, которая перед лицом угрозы оккупанта консолидировалась и сейчас поражает мужеством все страны цивилизованного мира. За нами правда!

Так, недавно мы писали, что киносообщество всего мира приобщается к бойкоту российского кинематографа. В контексте мировой борьбы с рашизмом расскажем также, что есть небезразличные и мыслящих люди в РФ, которые также не хотят войны, понимая всю ее абсурдность и бесчеловечность.

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На своей странице в инстаграм известная российская актриса, меценат и соучредитель фонда "Подари жизнь" – Чулпан Хаматова – опубликовала обращение свое, а также других коллег из сферы благотворительности, в котором они выступают категорически против российского вторжения и просят Путина прекратить войну в Украине.

"Господин президент,
Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.
Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия.

Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.

Бермант Екатерина, директор Благотворительного фонда "Детские сердца"
Наталья Луговая, Генеральный директор Благотворительного фонда "Живи сейчас"
Елена Мартьянова, директор Фонда помощи хосписам "Вера"
Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации "Ночлежка"
​​Александр Семин, член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Константин Седов, учредитель и руководитель АНО "Больничные клоуны"
Авдотья Смирнова, президент фонда "Выход"
Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда "Здесь и сейчас"
Иван Рожанский, директор фонда "Жизненный путь"
Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Чулпан Хаматова, учредитель фонда "Подари жизнь"
Екатерина Шергова, директор фонда "Подари жизнь"
Александра Щеткина, директор Фонда помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус"
Дмитрий Ямпольский, председатель Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Ксения Раппопорт, попечитель Фонда "Дети-Бабочки"
Лида Мониава, учредитель Фонда "Дом с маяком"
Мария Островская, президент Санкт-Петербургской благотворительной организации "Перспективы"
Алексей Сиднев, председатель правления НП "Мир старшего поколения"
Анна Битова, председатель правления РБОО "Центр лечебной педагогики""

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Чулпан, благодарим вас за позицию!

Также напомним, есть и другие публичные люди в РФ, которые высказались против войны в Украине.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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