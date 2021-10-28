Актриса Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Александром Эллертом

Долгое время поклонники украинской актрисы гадали – рассталась ли она со своим возлюбленным юмористом Александром Эллертом или звездная пара все еще в отношениях

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впервые о том, что пара воссоединилась, заговорили в конце лета этого года. Тогда Ксению Мишину и Александра Эллерта заметили на вечеринке в честь свадьбы их друзей. Экс-влюбленные обнимались и выглядели очень счастливыми. Недавно юморист и ведущий Александр Эллерт опубликовал в Instagram сториз с Ксенией – показал, как они опять проводили время вместе, играя в сквош.

Но сегодня Мишина удивила своих подписчиков признанием, что, оказывается, пара все-таки рассталась. У Ксении спросили, какие у нее с Александром отношения, на что она ответила:

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Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем: у нас нет отношений и мы не вместе, – сказала актриса.

Больше никаких подробностей расставания Ксения не раскрыла.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

Напомним, что история любви Мишиной и Эллерта началась еще на проекте "Холостячка", где пара и познакомилась. В финале шоу Ксения выбрала Александра и после этого они длительное время были вместе. Возлюбленные часто публиковали фото с совместных фотосессий и признавались в чувствах. Но однажды актриса написала длинный пост в Instagram, где объявила, что "это конец и они больше не пара".

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