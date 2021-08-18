Актриса Римма Зюбина объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях

30 августа на канале "Украина" состоится премьера ситкома "Люся Интерн". Римма Зюбина сыграла в комедийном сериале главную роль

Римма Зюбина объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однажды актриса опубликовала пост в соцсети о том, что ищет бывшего мужа. Почему звезда проекта это написала, кто откликнулся на ее пост и как отреагировали коллеги на то, что произошло дальше на ее странице – далее в материале.

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Римма Зюбина в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По сюжету комедийного сериала "Люся Интерн" муж главной героини ушел от нее к молодой любовнице. И когда стали искать актера на эту роль, то Римма Зюбина решила помочь кастингу. Поэтому вскоре на ее страничке появился пост:

Шукаємо колишнього чоловіка. Чоловік імпозантний, статний, серйозний. Роль: хірург лікарні. Потрібні тільки професійні актори або ті, в кого великий досвід зйомок у головних ролях!

И в директ исполнительницы главной роли посыпалось огромное количество писем! От мужчин не было отбоя! ""Здравствуйте, я – муж Риммы Зюбиной", – писали они актрисе.

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Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У съемочной группы и актеров есть свой закрытый чат "Ляпы Люси", в котором они выкладывают смешные фото, истории и видео со съемок. Звезда сериала сбрасывала туда фото претендентов на роль бывшего мужа. Однако снимков было так много, что в чате появилась даже шутливая фраза:

Люсю, вимкніть, будь ласка, світло. Вони на світло лізуть.

Кто же все-таки сыграет роль бывшего мужа Люси Жук, зрители узнают уже этой осенью.

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