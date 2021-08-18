Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Операция онлайн

Лорак в Одессе

Зиброву отказали

Признание внучки Елизаветы

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Актриса Римма Зюбина объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
18 августа, 11:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
30 августа на канале "Украина" состоится премьера ситкома "Люся Интерн". Римма Зюбина сыграла в комедийном сериале главную роль
Римма Зюбина объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях
Римма Зюбина объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однажды актриса опубликовала пост в соцсети о том, что ищет бывшего мужа. Почему звезда проекта это написала, кто откликнулся на ее пост и как отреагировали коллеги на то, что произошло дальше на ее странице – далее в материале.

Реклама

Ранее Римма Зюбина показала, во что превращается квартира актеров, когда они учат роль.

Римма Зюбина в сериале "Люся Интерн"
Римма Зюбина в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По сюжету комедийного сериала "Люся Интерн" муж главной героини ушел от нее к молодой любовнице. И когда стали искать актера на эту роль, то Римма Зюбина решила помочь кастингу. Поэтому вскоре на ее страничке появился пост:

Шукаємо колишнього чоловіка. Чоловік імпозантний, статний, серйозний. Роль: хірург лікарні. Потрібні тільки професійні актори або ті, в кого великий досвід зйомок у головних ролях!

И в директ исполнительницы главной роли посыпалось огромное количество писем! От мужчин не было отбоя! ""Здравствуйте, я – муж Риммы Зюбиной", – писали они актрисе.

Реклама

Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн"
Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У съемочной группы и актеров есть свой закрытый чат "Ляпы Люси", в котором они выкладывают смешные фото, истории и видео со съемок. Звезда сериала сбрасывала туда фото претендентов на роль бывшего мужа. Однако снимков было так много, что в чате появилась даже шутливая фраза:

Люсю, вимкніть, будь ласка, світло. Вони на світло лізуть.

Кто же все-таки сыграет роль бывшего мужа Люси Жук, зрители узнают уже этой осенью.

Ранее прошла премьера сериала "Вызов" на телеканале Україна – смотрите видео:

Реклама

Ранее Виталина Библив рассказала о тонкостях работы актеров.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять