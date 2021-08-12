Актриса в деталях о домогательствах Талашко: Заставлял раздеваться при всех

Народного артиста Украины и звезду фильма "В бой идут одни "старики" обвинили в сексуальных домогательствах. Актриса, которая лично столкнулась с этим, поделилась деталями происшедшего

Актриса Анастасия Вергелес рассказала, как Владимир Талашко требовал интима / Фото: facebook.com/vladimir.talashko, facebook.com/vergelesik

После обвинений Владимира Талашко отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, поэтому он не сможет выйти на работу с начала учебного года. Пока Министерство культуры и информационной политики проводит служебное расследование, все больше абитуриенток и студенток начинают открыто делиться своими историями.

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Актриса и ведущая Анастасия Вергелес лично столкнулась с проявлением харассмента со стороны Талашко. Однако на ее заявления об унижениях и домогательствах руководство университета не отреагировало. Об этом Анастасия рассказала в разговоре с "Радио НВ".

По словам актрисы, в первый год ее обучения в мастерской Талашко в 2009 году уже появились "лейтмотивы" угнетения и психологического давления с его стороны. После первого курса ситуация еще больше ухудшилась. Анастасия поделилась, что Владимир Талашко постоянно шутил о том, что хочет ее раздеть и что ему интересно посмотреть на ее размер груди.

У нас был момент, когда во время репетиции он меня три часа с разных сторон заставлял раздеваться, объяснял мне, что это важно и так далее. Я понимаю, что это профессия актерства, она за собой несет разные вещи. Но на тот момент я очень четко понимала, что здесь мы не говорим о каком-то персонаже, здесь был очень четкий посыл, у него была цель меня раздеть при всех, – рассказала Анастасия Вергелес.

Давление ощущалось и стороны студентов, ведь их не выпускали из аудитории, пока этюд с раздеванием не будет выполнен. В итоге пришлось выполнить требование преподавателя.

Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд, – поделилась Анастасия.

Давление со стороны Талашко не закончилось даже тогда, когда актриса рассказала о происходящем своему отцу.

Талашко продолжал меня морально просто уничтожать. Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть "крыша" и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета, – сообщила актриса.

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Актриса решила перевестись на параллельный курс, но мастер того курса отказал. Он объяснил это тем, что "ему проблемы не нужны", так как Талашко считает Вергелес своей лучшей ученицей. Актрисе пришлось заново поступать в университет на первый курс, но уже к другому мастеру.

Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Детали скандала с Владимиром Талашко

На днях легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

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