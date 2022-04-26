Актуально для всех украинцев: личные лайфхаки борьбы с апатией во время войны от Оли Цибульской

Популярная украинская певица поделилась простыми приемами, которые помогли ей выйти из продолжавшейся с начала войны затяжной депрессии. Это то, что стоит взять себе на заметку

Артистка делится проверенными советами / Фото: instagram/cybulskaya

Недавно Оля Цибульская, ранее раскрывавшая подлые тайны российских пропагандистов, откровенно призналась, что страдала сложным депрессивным состоянием почти два месяца. На странице в Instagram артистка рассказала, что старалась держаться ради сына и поклонников. Также она пыталась помогать своей стране всем, чем могла. Но настал момент, когда появилось непростое ощущение – все вокруг потеряло смысл. И тотальная апатия преследовали Цибульскую в течение длительного времени.

Для всех украинцев, которые переживают в связи с российским нападением то же самое, что удалось пережить певице, Оля Цибульская подготовила топ-5 личных советов, которые помогли ей хотя бы частично восстановить эмоциональное спокойствие.

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Оля Цибульская / Фото: instagram/cybulskaya

1. Приведи себя в порядок

Жизнь уже никогда не будет такой, как было раньше. Теперь она совсем другая. И нам сложно к ней привыкнуть. Единственное, что осталось – это ты сам. Слава Богу. Поэтому береги то, что имеешь. Конечно, если это позволяют сделать условия, в которых ты сейчас. Твое тело, твое лицо – это не съемная квартира. Это твое постоянное любимое место для души. Пусть эта рутина отвлекает и напоминает, что любить себя сейчас – особенно важно. Не кори себя за то, что в безопасности и есть возможность помыть голову, сделать маску для лица или маникюр. Наши защитники на фронте сражаются за наше счастливое и красивое будущее. Готовь себя к победе.

2. Найди новое удовольствие

Простое. Начни с теплого чая и хотя бы 10 минут без новостей. Или, как я, собирай яйца в курятнике. Или посмотри видео, как наши ребята лупят зловонных орков. Очень расслабляет. Позволь себе отвлечься и вспомнить, кто ты и что приносит покой твоему сердцу. Можешь начать с нескольких минут в день. Станет чуть полегче. Это почувствуешь не только ты, но и близкие рядом.

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3. Смотри на вечное

На искусство, воду, небо. Что-то, что, несмотря на войну, остается стабильным. Что-то, что разрушить не под силу даже величайшему злу. Звучит банально, но что-то столь глобальное и необъятное дарит надежду и перспективы. Мы тоже непокорны. Жизнь победит. Нас ждет прекрасное, счастливое будущее.

Певица поделилась работающими советами / Фото: instagram/cybulskaya

4. Помогай

Людям, которых знаешь и не знаешь. Просто так. Не потому, что так требует совесть или чувство вины. Отдавая, мы наполняемся теплом и добром. Тебе станет легче засыпать и просыпаться.

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5. Найди свою музыку

Без слов или с содержанием. Наш шоу-бизнес наконец-то расцвел современными украинскими песнями. Наши плейлисты наконец-то развеваются украиноязычными треками в топах. Они отличные. Найди свой. Я выпустила "Минає день" в начале марта, когда казалось, что больно даже дышать. И я не смогла бы сделать этого без невероятной поддержки своей аудитории. Теперь я ежедневно получаю сообщение о том, как моя песня помогает пережить боль другим. И это самая лучшая награда, которую я получала за свою карьеру.

Берите дельные советы от артистки себе на заметку!

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