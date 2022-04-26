Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Актуально для всех украинцев: личные лайфхаки борьбы с апатией во время войны от Оли Цибульской

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 13:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная украинская певица поделилась простыми приемами, которые помогли ей выйти из продолжавшейся с начала войны затяжной депрессии. Это то, что стоит взять себе на заметку
Артистка делится проверенными советами
Артистка делится проверенными советами / Фото: instagram/cybulskaya

Недавно Оля Цибульская, ранее раскрывавшая подлые тайны российских пропагандистов, откровенно призналась, что страдала сложным депрессивным состоянием почти два месяца. На странице в Instagram артистка рассказала, что старалась держаться ради сына и поклонников. Также она пыталась помогать своей стране всем, чем могла. Но настал момент, когда появилось непростое ощущение – все вокруг потеряло смысл. И тотальная апатия преследовали Цибульскую в течение длительного времени.

Для всех украинцев, которые переживают в связи с российским нападением то же самое, что удалось пережить певице, Оля Цибульская подготовила топ-5 личных советов, которые помогли ей хотя бы частично восстановить эмоциональное спокойствие.

Реклама

Оля Цибульская
Оля Цибульская / Фото: instagram/cybulskaya

1. Приведи себя в порядок

Жизнь уже никогда не будет такой, как было раньше. Теперь она совсем другая. И нам сложно к ней привыкнуть. Единственное, что осталось – это ты сам. Слава Богу. Поэтому береги то, что имеешь. Конечно, если это позволяют сделать условия, в которых ты сейчас. Твое тело, твое лицо – это не съемная квартира. Это твое постоянное любимое место для души. Пусть эта рутина отвлекает и напоминает, что любить себя сейчас – особенно важно. Не кори себя за то, что в безопасности и есть возможность помыть голову, сделать маску для лица или маникюр. Наши защитники на фронте сражаются за наше счастливое и красивое будущее. Готовь себя к победе.

2. Найди новое удовольствие

Простое. Начни с теплого чая и хотя бы 10 минут без новостей. Или, как я, собирай яйца в курятнике. Или посмотри видео, как наши ребята лупят зловонных орков. Очень расслабляет. Позволь себе отвлечься и вспомнить, кто ты и что приносит покой твоему сердцу. Можешь начать с нескольких минут в день. Станет чуть полегче. Это почувствуешь не только ты, но и близкие рядом.

Реклама

3. Смотри на вечное

На искусство, воду, небо. Что-то, что, несмотря на войну, остается стабильным. Что-то, что разрушить не под силу даже величайшему злу. Звучит банально, но что-то столь глобальное и необъятное дарит надежду и перспективы. Мы тоже непокорны. Жизнь победит. Нас ждет прекрасное, счастливое будущее.

Певица поделилась работающими советами
Певица поделилась работающими советами / Фото: instagram/cybulskaya

4. Помогай

Людям, которых знаешь и не знаешь. Просто так. Не потому, что так требует совесть или чувство вины. Отдавая, мы наполняемся теплом и добром. Тебе станет легче засыпать и просыпаться.

Реклама

5. Найди свою музыку

Без слов или с содержанием. Наш шоу-бизнес наконец-то расцвел современными украинскими песнями. Наши плейлисты наконец-то развеваются украиноязычными треками в топах. Они отличные. Найди свой. Я выпустила "Минає день" в начале марта, когда казалось, что больно даже дышать. И я не смогла бы сделать этого без невероятной поддержки своей аудитории. Теперь я ежедневно получаю сообщение о том, как моя песня помогает пережить боль другим. И это самая лучшая награда, которую я получала за свою карьеру.

Берите дельные советы от артистки себе на заметку!

Также сейчас обсуждают новость о поездке Барских в США.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять