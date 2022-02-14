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Александр Эллерт после расставания с Мишиной резко похудел на 10 кг: фото до и после

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 16:15
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Шоумен дал новое интервью Славе Демину, где ответил на многие провокационные вопросы, в частности – о Ксении Мишиной. Не пропустите подробности!
Внешность шоумена претерпела изменений
Внешность шоумена претерпела изменений / Фото: СТБ, открытые источники

Пока наши читатели обсуждают, что Александр Эллерт ушел "Квартала" (пока что в творческий отпуск на полгода), мы делимся еще одной порцией откровений, теперь уже касательно личной жизни шоумена.

Как оказалось, за последние полгода Александр Эллерт очень похудел. Он отшутился, мол, зарплату же не платят. Но в Сети говорят, что на лицо последствия разрыва с Ксенией Мишиной. Шоумен похудел на 9-10 кг и сейчас весит 72 кг. По его словам, у него даже есть кубики.

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Александр Эллерт / скриншот видео

А так Эллерт выглядел ранее.

Эллерт и Мишина / скриншот видео СТБ
скриншот СТБ

Слава Демин задавал много вопросов о Ксении Мишиной, особенно что касается их расставания. И подтвердил, что это были не просто отношения парня и девушки, а самый настоящий гражданский брак.

Мы ходили с кольцами, иногда называли друг друга "муж"-"жена".

Также Александр продолжает носить кольцо и сейчас.

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По его словам, их с Ксюшей отношения были идеальными не только в Инстаграм, как думают многие.

Плохое не транслируют в Инсту. Мы не утрировали. В эти (хорошие) моменты нам действительно было хорошо, мы были идеальны, мы чувствовали. И то, что было внутри нас, внутри нашей семьи, мы транслировали. Не было никаких запланированных промоакций, провокаций. Мы все делали, как чувствовали и как все идет. Абсолютно все по-честному было, что бы ни писали.

Эллерт отметил, что, выйдя из проекта, им 3 месяца нельзя было вместе где-то появляться, чтобы никто не узнал, что они вместе. Этот период стал настоящим испытанием, в частности – им пришлось заново узнавать характеры друг друга, ведь они почти все время должны были проводить только дома.

Эмоциональность – один из главных моментов, обоюдная эмоциональность. Мы спустя какое-то время только научились ее приструнять и управлять этой эмоциональностью.

Александр Эллерт поделился сокровенным
Александр Эллерт поделился сокровенным / Фото: instagram.com/ellert_a

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Касательно первого разлома в отношениях, шоумен ответил, что это было летом, когда Ксеня написала пост в Инстаграм. Причиной расставания, по словам Александра, стала сильная любовь. Конкретизировать причину разлада Эллерт не стал, поступив, как и сама Ксения Мишина: причины ссор пары по-прежнему остаются неизвестными.

Слава Демин, спросил, Эллерт ли споткнулся, на что тот ответил утвердительно и признался, что жалеет. Он также подтвердил, что с его стороны была большая ревность.

Было всякое. Ревность была не главным критерием наших скандалов. Опять же тут сказывается популярность, потому что ревность присутствовала и обоюдная иногда. У кого-то она была вскользь, в шутку, а кто-то пытался что-то выяснить, требовал объяснений. Мне иногда было непонятно, хотелось услышать четко, чтобы мне разложили и все.

Свою роль сыграли и напряженные графики артистов.

Эллерт также подтвердил, что не теряет надежду на то, что когда-то они с Ксенией Мишиной помирятся. А если у нее появится кто-то за это время, он не планирует делать никаких сумасшедших поступков, а пожелает добра, счастья и любви.

Не пропустите больше сенсационных подробностей далее в видео.

Также смотрите, как выглядит дизайн квартиры Ксении Мишиной.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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