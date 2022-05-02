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Пациент, который не признает болезнь и не хочет лечиться: Роднянский жестко раскритиковал общество в РФ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 16:53
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Продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский рассказал, что больше не вернется в Россию
Известный продюсер Александр Роднянский дал откровенное интервью
Известный продюсер Александр Роднянский дал откровенное интервью / Фото: открытые источники, Инстаграм Александра Роднянского

Александр Роднянский, ранее размышлявший о том, почему больше нет "русской культуры", дал откровенное интервью изданию "Настоящее время". Говорили, конечно же, о нападении России на Украину и с темами, связанные с новыми реалиями.

По словам продюсера, РФ перешла ту черту, из-за которой Роднянский уже вряд ли когда-либо вернется в Россию.

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Не знаю. Я думаю, что я сам себя в каком-то смысле исключил и в такую Россию я не вернусь никогда. Я считаю, что 24 февраля – это абсолютно красная линия для меня, с которой я не могу сосуществовать и делать вид, что этого нет.

Александр Роднянский
Александр Роднянский / Фото: Инстаграм Александра Роднянского

Медиаменеджер анализирует происходящее, вспоминает те записи разговоров рашистов с их женами и просто приходит в ужас от того, что творится в российском обществе. Роднянский также говорит, что ранее о моральном разложении РФ рассказал режиссер Андрей Звягинцев в фильме "Левиафан". Поэтому фильм снискал такое огромное количество критики, ведь они не хотят услышать о себе правду, признать ошибки и работать над ними.

Это всегда протест против того кино, которое требует внутренней работы, требует согласиться с тем, что ты болен. Российское общество – это пациент, который больной, который не хочет ходить к врачу, который не признает свой диагноз, свою болезнь. И для того, чтобы, например, если, условно, человек наркоман или алкоголик, для того, чтобы излечиться, попробовать победить эту зависимость – нужно себе в этом признаться. Если вы не признаетесь, вы не победите. Точно так же и с обществом.

По словам Роднянского, когда война в Украине закончится, мы будем наблюдать перерождение нашей страны.

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Я уверен, что Украина будет развиваться быстро и произойдет возрождение страны в совершенно новом ее этапе. Она превратится в процветающее европейской государство, и очень скоро, я в этом убежден. Но я вот хочу для себя это сохранить. И, может быть, я сделаю сам как режиссер фильм. У меня есть некая такая внутренняя потребность, которая все время растет, для осуществления которой нужно будет завершить войну.

Интервью Роднянского полностью вы можете прослушать далее в видео.

Также не пропустите интервью певицы Оли Цибульской о жизни в военных реалиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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