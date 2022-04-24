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Политик Александр Скичко снова стал отцом!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 апреля, 14:41
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Сегодня Елизавета Юрушева и Александр Скичко принимают поздравления от армии друзей и поклонников
Политик сообщил о пополнении в семействе
Политик сообщил о пополнении в семействе / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

У нас отличные новости! Буквально несколько минут назад стало известно о том, что Александр Скичко снова стал отцом!

На своей странице в Instagram Скичко, один из крашей украинской политики, опубликовал первое фото малышки. Пока что имя девочки, а также данные при рождении – не известны, но первое фото уже собирает огромное количество лайков.

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У Александра Скичко родилась еще одна дочь
У Александра Скичко родилась еще одна дочь / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!

- подписал трогательный кадр молодой отец.

Напомним, советник главы Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко и его супруга – бизнесвумен и меценат Елизавета Юрушева воспитывают сына Юрушевой Даню от первого брака и общую дочь Наталью. Теперь они приветствуют еще одного члена семейства.

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Семья Александра Скичко
Семья Александра Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Поздравляем пару с пополнением!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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