Политик Александр Скичко снова стал отцом!

У нас отличные новости! Буквально несколько минут назад стало известно о том, что Александр Скичко снова стал отцом!
На своей странице в Instagram Скичко, один из крашей украинской политики, опубликовал первое фото малышки. Пока что имя девочки, а также данные при рождении – не известны, но первое фото уже собирает огромное количество лайков.
Далее по теме
Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!
- подписал трогательный кадр молодой отец.
Напомним, советник главы Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко и его супруга – бизнесвумен и меценат Елизавета Юрушева воспитывают сына Юрушевой Даню от первого брака и общую дочь Наталью. Теперь они приветствуют еще одного члена семейства.
Поздравляем пару с пополнением!
Также не пропустите, как украинские звезды отмечают Пасху.