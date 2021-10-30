Александра Яремчук о конкуренции участниц Мисс Украина: Они показали свои истинные лица

Зависть и конкуренция на конкурсе красоты есть всегда. Как девушки уживались друг с другом и реально ли подружиться с соперницей – рассказала победительница "Мисс Украина-2021"

Александра Яремчук рассказала о конкуренции на "Мисс Украина" / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

В этом году победительницей конкурса "Мисс Украина" стала 22-летняя Александра Яремчук. В эксклюзивном интервью девушка рассказала нам об участии в конкурсе, подготовке к нему, победе и многом другом.

Во время участия в "Мисс Украина-2021" Яремчук подружилась с некоторыми соперницами. С Мариной Литвин, Луизой Филатовой, Марией Бобровой Александра очень хорошо общалась в лагере участниц.

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Однако уже во время конкурса многие девочки, по словам Яремчук, заметно изменились в своем отношении друг к другу.

Мы все были в хороших отношениях и поддерживали друг друга. Но после конкурса было много девушек, которые показали свои истинные лица – как они реагируют на поражение и на победу. Я считаю, что настоящий друг проявляется не только в беде, но и в победах. Много было девушек, которые проявили себя с неприятной стороны, – призналась Александра.

Что известно об Александре Яремчук

Александра Яремчук родилась в Винницкой области. Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве.

Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

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Александра Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации". "Мисс Украина-2021" больше 10 лет занималась танцами и не представляет своей жизни без спорта.

В декабре этого года Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико.