Алексей Суханов: У меня чувство брезгливости и омерзения от страны, которая называлась Россия

Сменить стильный костюм на неудобный бронежилет, а вместо светлой телестудии стоять под дождем и на холоде – такие нынешние реалии многих украинских звезд. В их числе и телеведущий Алексей Суханов.
Сегодня ведущий канала "Украина" вместе с другими украинцами защищает Киев в рядах территориальной обороны.
Не смог оставаться в стороне
Взять в руки оружие и пойти защищать свою страну – не самое просто решение, но, как признается Суханов, он не смог поступить иначе. Даже отсутствие армейского опыта никак не повлияло на желание телеведущего защищать интересы Киева.
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Множество киевлян, украинцев проявили небезразличие и попытались сделать все для своей страны, чтобы не оставаться в стороне, потому что сейчас это самое низкое и самое недостойное, что может сделать человек. Поэтому мы с соседом записались в тероборону и делаем все, что от нас требуется: выполняем приказы командира, помогаем в информационном секторе, мы делаем все то, что необходимо, – рассказал Суханов.
Телеведущий признается, что в такие моменты он забывает о проблемах со здоровьем, о неумении держать оружие, непринятии военной жизни – все это становится совершенно пустым и неуместным.
Сейчас многие думают, что служба знаменитостей в ТрО или ВСУ отличается от службы простых украинцев и у звезд есть какие-то привилегии, но Алексей развенчивает этот миф и уверяет, что сам бы никогда не воспользовался никакими преимуществами.
Сегодня это все ерунда. Я бы никогда не согласился на какие-то привилегии, послабления, нет, конечно. Мы должны быть сейчас как один, независимо от статуса и возраста, все должны быть сплочены и это самое главное, – рассказывает Суханов.
Связь с родными и коллегами из РФ
А вот советоваться со своими родными из России и рассказывать им о своей службе в ТрО Алексей Суханов не спешит. По словам ведущего, сейчас его совсем не интересует мнение родственников.
Я ни с кем не советовался. Это мое решение и моя личная жизнь, меня совсем не интересует их мнение и как они к этому отнеслись, – отвечает ведущий.
И хотя с родными Суханов поддерживает связь, все контакты со своими бывшими российскими коллегами он оборвал и не хочет иметь ничего общего с ними.
Я не общаюсь с коллегами из России, и у меня нет желания начинать общение. Нет желания говорить с больными людьми, с ними должны говорить специалисты, в данном случае психиатры, – говорит Суханов.
Россия теперь Оркия
Что же касается отношения к другим россиянам, телеведущий уверен, что во время войны не может быть тонов и полутонов.
У меня не то что ненависть, у меня чувство брезгливости и омерзения от страны, которая до этого называлась Россия, для меня это теперь Оркия. Мне все равно, что будет там, они могут делать все что угодно: устраивать соревнования по бросанию лепешек из коровьего г**на, они могут обмазываться им. Главное, чтобы они сидели в своей клоаке, булькали и не лезли в цивилизованный мир, – делится ведущий.
Суханов признался, что до последнего не верил в то, что РФ может начать военное вторжение в Украину. По мнению ведущего, ужасы, которые сейчас происходят в Украине, недопустимы в современном мире.
Я знал, что он пи***ватый, но я не знал, что до такой степени. Вести такую уничтожающую все живое войну может позволить себе мозг, пропитанный гэбистской идеологией закомплексованного человека, который почему-то решил, что он золотой колпак, – говорит о Путине Суханов.
Ведущий разделяет мнение о том, что сегодня Россия стала новым символом фашизма, а все те, кто поддержал этот режим, должны понести наказание.
Если говорить о рашизме как новой версии фашизма, о нацизме, то, конечно, это Россия и режим Путина, и все те болваны, которые его поддерживают. Независимо от их статусов, это существа, психически больные люди. Нормальный человек в здравом уме и с нормальной психикой не может это принять и стать на их сторону, а вот это нутро путинизма… его нужно искоренять на корню, – высказался Суханов.
Украинцы восхищают
Глядя на то, что сейчас происходит в мире, Алексей Суханов еще раз убедился в том, что украинский народ гораздо сильнее, чем многие думают. По словам ведущего, пока другие мировые лидеры разводят руками, Украина строит государство с новой сильной политикой.
Я восторгаюсь президентом Зеленским, который не просто показал свою личность историческую, он стал основателем новой политической дипломатии мира, когда вещи называют своими именами, когда человек не играет в двуж**ость, а гнет свою линию, – сказал свое мнение Суханов.
Сегодня ведущий признается, что счастлив быть гражданином Украины и не перестает восхищаться силой духа украинского народа.
Быть украинцем – это великая честь! Я смотрю на украинцев: на ребят на передовой, на волонтеров, дворников на улице, на простых людей, и восторгаюсь! Я благодарю Господа, за то, что я послушал себя и в 2014 году принял правильное решение, – рассказал Суханов.
Ранее о своей службе в теробороне в интервью рассказал Никита Добрынин.