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Алексей Суханов не может получить украинский паспорт: Предлагали заплатить 10 тыс. долларов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 13:41
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Ведущий "Говорить Україна" на телеканале "Украина" приехал из России в 2012 году. С началом военных действий на Донбассе Алексей принял решение остаться и работать в Украине
Алексей Суханов до сих пор не получил паспорт гражданина Украины
Алексей Суханов до сих пор не получил паспорт гражданина Украины / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Алексея Суханова, паспорт гражданина Украины он до сих пор не может получить из-за проблем в украинском законодательстве. Все как всегда: чтобы получить документ, нужна справка, а чтобы получить справку – нужна еще одна справка, но только из России, куда ведущий сейчас вернуться не может.

Владимир Александрович (Владимир Зеленский, президент Украины – Ред.) подписал указ о гражданстве. Петр Алексеевич (Петр Порошенко, экс-президент Украины – Ред.) этого не делал, ну, я не знаю почему...Я не утверждаю, лично мне тогдашний президент об этом ничего не говорил, но мне предложили заплатить 10 тысяч долларов. Для того, чтобы ускорить эту процедуру, я не знаю, что входило в тот "пакет", – поделился Суханов в программе "Слава+".

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам Алексея, он понимал, что вернуться в Россию он не сможет, но отказался решать вопрос с гражданством с помощью денег.

Суханов считает, что украинские власти должны сделать исключение для тех людей, которые оказались в подобной "ловушке": если человек поддерживает Украину и признает агрессию России против нашей страны, но при этом является гражданином РФ, ему должны упростить процедуру получения украинского гражданства.

По мнению Алексея, особенно это должно касаться всех бойцов АТО, которые с начала военных действий на Донбассе воюют на стороне Украины, но являются гражданами России.

Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве.

Смотрите полное интервью с Алексеем Сухановым для "Славы +":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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