Алексей Суханов не может получить украинский паспорт: Предлагали заплатить 10 тыс. долларов

По словам Алексея Суханова, паспорт гражданина Украины он до сих пор не может получить из-за проблем в украинском законодательстве. Все как всегда: чтобы получить документ, нужна справка, а чтобы получить справку – нужна еще одна справка, но только из России, куда ведущий сейчас вернуться не может.
Владимир Александрович (Владимир Зеленский, президент Украины – Ред.) подписал указ о гражданстве. Петр Алексеевич (Петр Порошенко, экс-президент Украины – Ред.) этого не делал, ну, я не знаю почему...Я не утверждаю, лично мне тогдашний президент об этом ничего не говорил, но мне предложили заплатить 10 тысяч долларов. Для того, чтобы ускорить эту процедуру, я не знаю, что входило в тот "пакет", – поделился Суханов в программе "Слава+".
По словам Алексея, он понимал, что вернуться в Россию он не сможет, но отказался решать вопрос с гражданством с помощью денег.
Суханов считает, что украинские власти должны сделать исключение для тех людей, которые оказались в подобной "ловушке": если человек поддерживает Украину и признает агрессию России против нашей страны, но при этом является гражданином РФ, ему должны упростить процедуру получения украинского гражданства.
По мнению Алексея, особенно это должно касаться всех бойцов АТО, которые с начала военных действий на Донбассе воюют на стороне Украины, но являются гражданами России.
Ранее мы показывали, как выглядел Алексей Суханов в детстве.
Смотрите полное интервью с Алексеем Сухановым для "Славы +":