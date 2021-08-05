Алена Мозговая впечатлила похудением на 20 килограмов: фото до и после

Экс-супруга певца Александра Пономарева, продюсер Алена Мозговая, которая недавно шокировала распухшей от уколов рукой, сбросила 20 килограммов. Сделать это удалось ей без тренировок в зале, а всего лишь с правильным питанием и минимальными нагрузками дома.
Об этом продюсер рассказала в своем Facebook-аккаунте, прикрепив свое фото в джинсах, которые уже явно велики по размеру.
Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой. P.s. Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя, – написала Алена Мозговая.
Также продюсер отметила, что 86 килограммов, а именно столько она весила раньше, было достаточно много для нее.
Красоткой я себя не ощущала, – призналась Алена Мозговая, отвечая на комментарий подписчицы.
Недавно Алена Мозговая опубликовала свое фото в топе, продемонстрировав стройную фигуру после похудения.
Смотрите в ролике о "за" и "против" бодипозитива:
Узнайте другие новости на тему:
- Алена Мозговая попросила Пономарева не упоминать ее в интервью. Продюсеру не понравилось, что в своих интервью певец иногда рассказывает об отношениях с ней.
- Перед этим Александр Пономарев заявил, что Алена Мозговая добавляется к нему в друзья на Facebook, а потом удаляется.