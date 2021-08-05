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Алена Мозговая впечатлила похудением на 20 килограмов: фото до и после

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
5 августа, 20:30
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Продюсер вызвала восторг поклонников, продемонстрировав результат своего феноменального похудения. Раньше звезда весила 86 килограммов
Алена Мозговая показала результат похудения на 20 килограммов
Алена Мозговая показала результат похудения на 20 килограммов / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Экс-супруга певца Александра Пономарева, продюсер Алена Мозговая, которая недавно шокировала распухшей от уколов рукой, сбросила 20 килограммов. Сделать это удалось ей без тренировок в зале, а всего лишь с правильным питанием и минимальными нагрузками дома.

Об этом продюсер рассказала в своем Facebook-аккаунте, прикрепив свое фото в джинсах, которые уже явно велики по размеру.

Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема... гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой. P.s. Лечение продолжаю, нервы, как сказал врач, только портятся быстро, а восстанавливаются долго. Итак, не портите себе нервы, берегите себя, – написала Алена Мозговая.

Также продюсер отметила, что 86 килограммов, а именно столько она весила раньше, было достаточно много для нее.

Красоткой я себя не ощущала, – призналась Алена Мозговая, отвечая на комментарий подписчицы.

Недавно Алена Мозговая опубликовала свое фото в топе, продемонстрировав стройную фигуру после похудения.

Алена Мозговая после похудения
Алена Мозговая после похудения / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Смотрите в ролике о "за" и "против" бодипозитива:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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