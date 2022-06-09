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Алена Шоптенко умилила снимком с подросшим сыном: "Маленький настоящий мужчина!" (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июня, 16:44
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Сегодня, 9 июня, сын знаменитого хореографа празднует свой четвертый день рождения. По случаю праздника звездная мама опубликовала нежный пост в Instagram
Алена Шоптенко нежно поздравила сына с четвертым днем ​​рождения
Алена Шоптенко нежно поздравила сына с четвертым днем ​​рождения / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко не любит афишировать свою личную жизнь. Однако танцовщица часто рассказывает о воспитании любимого сына Алексея. Ранее в интервью сайту "Сегодня" хореограф рассказывала, что обожает проводить время с ребенком, особенно читать вместе книги.

Сегодня Алексею исполнилось четыре года. Шоптенко решила поздравить мальчика, посвятив ему трогательный пост Instagram . Также Алена показала теплое семейное фото с сыном.

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Хореограф с сыном Алексеем
Хореограф с сыном Алексеем / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ты так повзрослел в 4 года! Объятия твои уже и не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце!, – пожелала хореограф наследнику.

Ранее, в День матери, Алена Шоптенко писала в Instagram , что во время полномасштабной войны, как никогда остро ощущает свое материнство.

Танцовщица рассказала о материнстве во время войны
Танцовщица рассказала о материнстве во время войны / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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Чувствую, что ответственность за безопасность и психологическое состояние сына является наибольшим двигателем и мотивацией личного равновесия. А иногда бывает так тяжело, что едва удается сдерживаться. Мой сын на этой неделе начал говорить мне: "Мама, я обещал сделать тебя счастливой, улыбнись". Я даже не знаю, откуда это взялось! А я всегда отвечаю ему: "Сынок, я уже счастлива, потому что у меня есть ты", – объясняла танцовщица.

Напомним, недавно телеведущая Ольга Фреймут решила поделиться редким фото с шестилетним сыном Валерием.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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