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Алена Шоптенко в секси-платье впервые за 14 лет устроила шумную вечеринку на день рождения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 18:30
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Известной танцовщице исполнилось 34 года. По случаю дня рождения звезда устроила зажигательную вечеринку
21 декабря Алена Шоптенко отметила 34-летие.
21 декабря Алена Шоптенко отметила 34-летие. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко, которая рассказала нам в интервью о страхах детства, соперничестве на паркете и многом другом, в честь 34-летия устроила крутое празднование в заведении в Киеве.

Хоть и день рождения танцовщицы выпал в будний день – вторник, 21 декабря, – но это не помешало Шоптенко организовать вечеринку вечером.

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В этот особый день именинница появилась в черном элегантном секси-платье, с привлекательным мейком и распущенными вьющимися волосами.

Фото: instagram/alena_shoptenko

Алена Шоптенко действительно была счастлива, ведь... это первое за 14 лет громкое празднование ее дня рождения! Напомним, в интервью "Сегодня" звезда накануне праздника поделилась, что последняя ее вечеринка была на 20-летие.

Вот, например, у меня день рождения 21 декабря, и я собираюсь устраивать вечеринку. Последняя моя вечеринка была на мое 20-летие, 14 лет назад. Ну, я попробую это повторить. Это будет как минимум хорошо забытое старое, – говорила нам Алена.

В Instastories Шоптенко поделилась с фолловерами, как прошел ее праздник. Судя по видео, день нахождения хореографа прошел не без танцев, вкусного тортика и звездных гостей, среди которых были Джамала, Артур Логай, Анна Карелина, Юрий Мешков и Алина Ли.

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Джамала в свою же очередь спела Щептенко традиционную песню Happy Birthday To You.

Фото: instagram/alena_shoptenko

Потребовалось всего 14 лет для того, чтобы повторить. Спасибо всем, кто был рядом, – написала танцовщица.

Кстати, недавно день рождения отмечала Оля Цибульская. Украинскую звезду поздравил с праздником сам Мистер Биг из "Секса в большом городе".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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