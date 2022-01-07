Алина Гросу, Аня Тринчер, Ассия Ахат и другие звезды рассказали о гаданиях на Рождество и Святки

Наверное, многие девушки прибегали к рождественским гаданиям, чтобы узнать свою судьбу и когда их позовут замуж. А кто же из звезд пробовал гадать на Святки – узнайте ниже

Кто из звезд гадает на Рождество и Святки. / Фото: Instagram

Чаще всего гадания устраивали во время Святков – период с 6 по 19 января. Именно это время считается насыщенным магическими обрядами и гаданиями. Начинали гадать накануне Рождества и продолжали до Крещения. Конечно, больше всего девушки гадали на любовь, потому что считали это время пригодным, чтобы узнать имя жениха. Способов гадания существуют множество: на воске, кофейной гуще, зеркалах и прочем.

"Сегодня" решили спросить у нескольких представительниц шоу-биза, гадали ли они когда-то в период Святков и сбывались ли их желания.

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Анна Тринчер

Анна Тринчер не очень верит в рождественское гадание. / Фото: Instagram

Артистка поделилась с нами, что для нее гадание скорее про фан и веселье. Но все же девушка когда-то пыталась гадать.

Думаю, рождественские гадания не стоит воспринимать всерьез. Мы с мамой когда-то гадали: выливали воск в воду и рассматривали его. Еще было так: брали три вида верхней одежды и с закрытыми глазами выбирали что-то для себя – то, что мы выбирали, должно было определить наш год в финансовом плане, – вспомнила Тринчер.

А вот на жениха Аня никогда не гадала, потому что считает, что не стоит испытывать свою судьбу.

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Считаю, что вопросами о личном судьбу лучше не испытывать. Все вопросы о "сбыче мечт", по моему мнению, заключаются в том, что мы не запоминаем и не записываем то, чего хотим и загадываем желания в Новый год. Если их где-нибудь зафиксировать и перечитать в следующий праздник — считаю, 50% окажется уже реальностью! Это очень важно отслеживать. Уверена, что когда в конце 2022-го я перечитаю загаданные желания, я буду поражена тем, что все сбудется, – говорит артистка.

Алина Гросу

Алина Гросу гадала на свече. / Фото: Instagram

Певица призналась, что однажды она решила погадать на жениха.

Помню, что это было гадание на свече на жениха. Растапливали воск и наливали его в емкость с водой, из всплывающих фигурок трактовали пророчество. Честно говоря, не помню какое было пророчество, поэтому не могу точно сказать, свершилось ли оно, – объяснила девушка.

Как добавила Гросу, она загадывает желание в новогоднюю ночь. По ее словам, они у нее всегда банальные, поэтому сбывались.

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Ассия Ахат

Ассия Ахат в детстве гадала на бумаге. / Фото: Instagram

Знаменитость рассказала, что 13-летней она гадала вместе с подругой в канун Рождества на бумаге.

Ее родители (подруги, – Ред.) пошли куда-то в гости и поэтому мы собрались у нее дома, закрылись в комнате и начали гадать. Мы взяли кусок газеты, скомкали его, положили на такое широкое блюдо, подожгли и стали смотреть на тень от бумаги на стене. Как мы не крутили это блюдо с этой горящей бумагой в разные стороны, но увидеть в этом хотя бы какие-то очертания, мы так и не смогли. Зато вся комната была в дыму , – вспомнила певица.

Как добавила Ассия Ахата, тогда же они с подругой решили открыть окна на проветривание, и вдруг увидели, что мимо окна идут двое юношей и машут им.

Ее квартира была на третьем этаже, поэтому они нас увидели. Это был кто-то из соседей со следующего подъезда, но тогда мы их не узнали, быстро закрыли окно и спрятались. И только потом мы вспомнили, что существует такое гадание: "Надо выйти из дома и у первого встречного мужчины спросить его имя, и это будет имя твоего жениха". Нас было как раз двое, и юношей было двое, но имена мы не спросили.

Звезда добавила, что имя своего суженого она узнала спустя много лет, но с тех пор не гадала ни разу.

KAMALIYA

KAMALIYA гадала с подругами на тенях. / Фото: Instagram

Певица в шутку рассказала, что у нее с гаданиями связано то, что в Украине существуют провидица, которую зовут также Камалия, но они не знакомы.

Самое удивительное, что в моей жизни связано с гаданиями — это то, что в Украине есть провидица Камалия, а мы с ней даже не знакомы!, – делится с нами артистка.

Также звезда припоминает, как когда-то гадала вместе с подругами на тенях, благодаря чему узнала о будущих дочерях!

В свое время на Рождество гадали с подругами на тенях. Четко увидела четыре фигуры, переходящие через мостик: два взрослых и два детских. До появления моих девочек оставалось каких-нибудь 10 лет. Но благодаря этим образам в гаданиях я точно знала, что они будут у меня, – отметила артистка.

ANNA MARIA

ANNA MARIA пробовали несколько способов гадания. / Фото: Instagram

Певицы рассказали, что с самого детства они очень любят магическую атмосферу, царящую на Рождество и на Святвечер. Более того, им всегда нравилось перечитывать произведение Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" или смотреть фильм "Вечера на хуторе близь Диканьки". Также они сталкивались в жизни и с гаданием:

Гадали на кофейной гуще. Заваривали кофе, выпивали по чашечке, затем чашку переворачивали на блюдце и ждали пару минут. Затем брали чашку в руку и фантазировали, что эти фигуры могут означать. Еще было гадание на бумаге: надо взять лист бумаги и помять его в руках. Затем положить на тарелку и поджечь. В итоге тоже получается определенная фигура, в которой можно увидеть предсказание. Часто слышали о гаданиях на жениха, но ни разу не гадали, – поделились артистки.

Мята

Мята также использовала несколько способов гадания. / Фото: Instagram

Артистка признается, что всегда в детстве гадала на праздники. Гадания были связаны со снами и нитями.

Помню брали иглу с красной нитью, рисовали круг на бумаге и говорили "суженый-ряженый покажи в какой стороне я найду любимого" и тогда игла начинала перемещаться по кругу. Куда игла покажет, в той стороне и должна встретиться любовь. Также, помню, задумывала сны на праздники: ставила под кровать стакан с водой и засыпала, а к утру вспоминала, что снилось. Но всегда так нервничала перед тем, как задумывать сны, что долго не могла заснуть, и как результат ничего не снилось, – говорит певица.

ТО-МА

ТО-МА хотела попытаться погадать на зеркале. / Фото: Instagram

Певица говорит, что самое важное в загадывании желаний и гадании – правильная формулировка. Также она признается, что верит в то, что истинное желание сбывается.

Есть много разных способов, например, существуют обычай загадывать желания при создании куклы-мотанки – мы показали это в новом видеоклипе "Анатомия". Когда я загадываю желание – иногда полностью сбываются, а иногда не в полном объеме, возможно формулировка нечеткая. А еще надо больше работать для его исполнения, нужна капелька удачи. Это как оказаться в нужное время и в нужном месте.

По словам ТО-МА, в детстве она гадала на жениха, услышав от бабушки гадание.

Вот так надо сделать – выйти на перекресток ночью с зеркалом и по идее, в нем можно увидеть жениха. Однажды попробовала, но я была без зеркала, и дело было не ночью. Наверное, я выглядела очень странно со стороны. Хотя очень скоро я познакомилась с человеком, которого загадала в своей голове. Совпадение или нет – мы можем только догадываться, – говорит певица.

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