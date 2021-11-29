Алина Гросу чуть не погибла на репетиции концерта: Плохо пристегнули

Исполнительница поделилась подробностями своего большого выступления. Во время подготовки с ней могла случиться трагедия

Алина Гросу могла упасть с большой высоты во время исполнения трюка / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Популярная певица недавно осуществила заветную мечту – собрала многотысячную публику на концерте во Дворце "Украина". Помимо современных композиций она также исполнила свой детский хит.

Особенно поклонников удивили акробатические элементы, которые Гросу, вместе с профессионалами, осмелилась выполнить лично. Как оказалось, во время прогонки именно этого номера певица могла получить серьезные травмы.

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На репетиции один раз поднялась – все супер, а второй раз плохо пристегнула руку и с воздуха кричу: "Выпаду сейчас, спустите!", – вспоминает Алина в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Алина Гросу исполнила акробатические трюки на своем концерте / Фото: Инстаграм

Веревки, с помощью которых певицу поднимали на большую высоту, сильно передавили ей руку – от этого у Гросу появилось много гематом.

Сейчас все нормально почти, уже немного зажило. А так руки синие у меня от канатов, – говорит артистка.

Помимо этого, выбор нарядов тоже был важным этапом подготовки к концерту. Этим занималась целая команда стилистов исполнительницы. Они решили повторно использовать ее образы из известных клипов, а также пошили новые платья.

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