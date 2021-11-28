Алина Гросу исполнила свой детский хит на большом концерте в Киеве

Алина Гросу, которая призналась, что не хочет выходить замуж за своего бойфренда Романа Полянского, около года готовилась к масштабному концерту – зрители теперь поняли почему.
Выступление певицы сопровождалось сложными акробатическими элементами, в которых она также была задействована. К тому же, фанатов удивили необычные костюмы артистки и ее балета.
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Сейчас она часто возвращается к своим ранним песням, артистка любит исполнять их в разных вариациях. На ее первом концерте во Дворце Украина без этого также не обошлось.
Звезда заставила поклонников поностальгировать, исполнив "Море волнуется", которую выпустила еще в 2004 году. Тогда она мгновенно стала популярной и начала распространятся на кассетах. А клип на эту песню снял известный видеомейкер Алан Бадоев.
@anya_maistrenko_
, ? @grosu.official ##grosu######– Anya Maistrenko
Услышав "Море волнуется", многие фанаты певицы вспомнили свою юность:
Творческий путь Алина начала еще в детстве – на профессиональной сцене она работает с четырех лет. Поэтому будучи еще ребенком, Гросу стала настоящей звездой.
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