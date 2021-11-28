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Алина Гросу исполнила свой детский хит на большом концерте в Киеве

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 17:52
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Артистка недавно выступала во Дворце Украина – ей удалось собрать несколько тысяч зрителей. Помимо современных композиций, она исполнила хит со своего раннего репертуара
Алина Гросу спела свой детский хит "Море волнуется"
Алина Гросу спела свой детский хит "Море волнуется" / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Алина Гросу, которая призналась, что не хочет выходить замуж за своего бойфренда Романа Полянского, около года готовилась к масштабному концерту – зрители теперь поняли почему.

Выступление певицы сопровождалось сложными акробатическими элементами, в которых она также была задействована. К тому же, фанатов удивили необычные костюмы артистки и ее балета.

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Алина Гросу исполнила акробатические трюки на своем концерте
Алина Гросу исполнила акробатические трюки на своем концерте / Фото: Инстаграм

Сейчас она часто возвращается к своим ранним песням, артистка любит исполнять их в разных вариациях. На ее первом концерте во Дворце Украина без этого также не обошлось.

Звезда заставила поклонников поностальгировать, исполнив "Море волнуется", которую выпустила еще в 2004 году. Тогда она мгновенно стала популярной и начала распространятся на кассетах. А клип на эту песню снял известный видеомейкер Алан Бадоев.

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@anya_maistrenko_

, ? @grosu.official ##grosu######

– Anya Maistrenko

Услышав "Море волнуется", многие фанаты певицы вспомнили свою юность:

Фото: TikTok

Творческий путь Алина начала еще в детстве – на профессиональной сцене она работает с четырех лет. Поэтому будучи еще ребенком, Гросу стала настоящей звездой.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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