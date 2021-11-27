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Алина Гросу не хочет выходить замуж за своего бойфренда: "Я больше люблю свободу"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
27 ноября, 20:40
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Певица рассказала в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", когда выйдет замуж за возлюбленного Романа Полянского
Алина Гросу призналась, почему не спешит замуж за Полянского
Алина Гросу призналась, почему не спешит замуж за Полянского / Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу в этом году подтвердила свои отношения с актером Романом Полянским и уже познакомила его с родителями.

В одном из интервью актер даже заявил, что готовится сделать предложение любимой. Но Гросу не спешит снова замуж.

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Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была в браке. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, в нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать, – поделилась с журналистами телеканала "Украина" Алина Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее певица была замужем за бизнесменом Александром Комковым. Пара развелась в 2020 году. Роман Полянский старше Гросу на 12 лет, воспитывает от предыдущего брака дочь.

Чувства между певицей и актером зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими.

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Спустя время у них закрутился роман. В мае этого года Гросу подтвердила, что они с Полянским пара.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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