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Алина Гросу призналась, как прошло знакомство родителей с Романом Полянским

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 10:11
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Популярная украинская певица продолжает делиться новыми подробностями о своих отношениях с российским актером
Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Чувства между певицей и актером зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими. Знакомство родителей Алины Гросу с Романом Полянским произошло как раз когда пара еще не встречалась.

Однажды мы случайно встретились на одном кинофестивале. Я такая: "О! Рома! Родители – это Рома". Я говорю, что это мой друг, он снимался у меня в клипах, он – актер, – рассказала Алина в комментарии ТСН.ua.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: Instagram

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Спустя время, когда между ними начались серьезные отношения, Гросу представила Полянского родителям еще раз, но уже в качестве своего бойфренда.

И я спросила: "Помните вот этого Рому? Так вот, у нас теперь отношения, – поделилась Алина.

Как призналась певица, родители нормально отреагировали на ее отношения с актером.

К слову, этим летом Алина Гросу отдыхала в Одессе вместе с родителями и бойфрендом Романом Полянским.

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Напомним, о новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским. Исполнительница некоторое время не подтверждала, что у нее романтические отношения с актером, но в интервью говорила, что "и так все понятно". В мае этого года Алина Гросу подтвердила, что они с Романом Полянским пара.

Сейчас актер и певица живут вместе в Киеве. Роман уже успел Алину познакомить с дочкой от первого брака.

Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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