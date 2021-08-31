Алина Гросу умилила поклонников кадрами с братьями: Я за ними, как за каменной стеной

Для украинской певицы Алины Гросу семья – главная ценность, хоть она и не так часто публикует фото с родными. В этот раз артистка показала своих братьев

Старший брат Алины Гросу с семьей - слева, Алина Гросу с младшим братом Мишей - справа / Фото: instagram.com/alina_grosu

26-летняя певица Алина Гросу, которая недавно выпустила новую версию своего самого известного хита, посвятила своим братьям – четырехлетнему Михаилу и 36-летнему Роме – трогательный пост. Оказалось, что в последние дни лета у артистки было как минимум два повода для празднования. У ее братьев были дни рождения.

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Певица разместила семейные кадры в Instagram. Только вот, со старшим братом артистка опубликовала не совместное фото, а его личное фото с супругой и ребенком.

У моих родных и любимых братиков в последние денечки лета дни рождения. Вчера был у младшенького Мишки, а сегодня празднует старший брат Ромка. Я безумно счастлива, что Бог мне подарил двух прекрасных братьев и я за ними, как за каменной стеной, будьте счастливы, ребята! Крепкого здоровья вам, пускай все большие и маленькие мечты сбываются и пусть вам всегда будет ради чего жить! Люблю, люблю, люблю и горжусь вами, – написала Алина Гросу.

Младшего брата Алины Гросу назвали в честь отца – Михаила Гросу. Мальчик родился в 2017 году. А вот 36-летний Роман Каланджий – сводный старший брат Гросу по маме Алины Гросу, Анне. По образованию он юрист.

Алина Гросу с отцом Михаилом и мамой Анной / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский дали эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях":

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