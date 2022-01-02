Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы

Звездный гороскоп

Заветные желания

Угадай звезду

Фильмы на праздники

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Алина Гросу встретила новый год с Полянским, за которого не хочет выходить замуж

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 17:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица и ее бойфренд поделились нежными и романтическими снимками в Instagram. Какая же Гросу счастливая!
Алина растрогала Сеть фотографиями с женихом
Алина растрогала Сеть фотографиями с женихом / Фото: instagram.com/alina_grosu

В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", Алина Гросу откровенно призналась, при каком условии еще раз решится выйти замуж. А пока поклонники певицы ждут новости о свадьбе, она делится с ними новыми фотографиями.

На праздничных кадрах Алина запечатлена вместе с Романом Полянским. Оба выглядят влюбленными и счастливыми.

Реклама

Алина Гросу и ее бойфренд Роман Полянский
Алина Гросу и ее бойфренд Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

"С новым годом, друзья", – коротко подписала фото Алина Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Реклама

Подписчики звезды засыпали пару комплиментами и пожелали Алине и Роману любви и радости в 2022-м.

  • "Какие же прекрасные!"
  • "Взгляд счастливой женщины"
  • "Чудесная пара! Счастья вам!"
  • "Вы невероятные! С новым годом вас!"

Алина Гросу и Роман Полянский вместе уже почти два года. По словам певицы, в общении между ними царит понимание и уважение, но иногда все-таки случатся ссоры из-за разногласий, потому что у них очень разные характеры.

Ранее Алина Гросу призналась, как прошло знакомство ее родителей с Романом Полянским.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять