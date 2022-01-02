Алина Гросу встретила новый год с Полянским, за которого не хочет выходить замуж

В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", Алина Гросу откровенно призналась, при каком условии еще раз решится выйти замуж. А пока поклонники певицы ждут новости о свадьбе, она делится с ними новыми фотографиями.
На праздничных кадрах Алина запечатлена вместе с Романом Полянским. Оба выглядят влюбленными и счастливыми.
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"С новым годом, друзья", – коротко подписала фото Алина Гросу.
Подписчики звезды засыпали пару комплиментами и пожелали Алине и Роману любви и радости в 2022-м.
- "Какие же прекрасные!"
- "Взгляд счастливой женщины"
- "Чудесная пара! Счастья вам!"
- "Вы невероятные! С новым годом вас!"
Алина Гросу и Роман Полянский вместе уже почти два года. По словам певицы, в общении между ними царит понимание и уважение, но иногда все-таки случатся ссоры из-за разногласий, потому что у них очень разные характеры.
Ранее Алина Гросу призналась, как прошло знакомство ее родителей с Романом Полянским.