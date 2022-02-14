Я ничего не нарушала: Alina Pash эмоционально прокомментировала обвинения Стерненко

После финала Нацотбора, который выиграла Alina Pash, разыгрались нешуточные страсти. И после заявления активиста Сергея Стерненко о том, что певица подделала справку о въезде в Крым с территории Украины, Alina Pash решила прокомментировать ситуацию.
Хочу прокомментировать публикацию Сергея Стерненко. Не могу смотреть на это со стороны. Во-первых, хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что он имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, кто где был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них, мне интересно, делал господин Стерненко?
О справке певица, с которой "Суспільне" пока что не готово подписывать договор, сообщила следующее:
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Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Суспільному. Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала.
Также звезда обратилась с благодарностью ко всем, кто ее поддерживает.
Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали меня на Национальном отборе и продолжаете поддерживать. Это бесценно! Я верю, что каждый из вас понимает и чувствует силу моей песни. Что этот посыл должен прозвучать на весь мир!
– поделилась певица на своей Instagram-странице.
Мы продолжаем следить за ситуацией.
Коротко о скандале с Alina Pash
В минувшую субботу Алина Паш выиграла Нацотбор на "Евровидении-2022", но не все согласны с ее победой. В тот же вечер группа KALUSH, победившая в зрительском голосовании, но в итоге занявшая второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы результаты были сфабрикованы ради победы Паш.
Сама певица оказалась в центре скандала еще и потому, что в ранее в СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м (этот факт девушка опровергает и утверждает, что законы Украины она не нарушала). Также певица посещала Москву и фотографировалась на фоне Кремля. С 2019 года артистка была внесена в базу "Миротворец".
Также читайте информацию, о чем говорили на пресс-конференции Суспільного в связи с проблемным Нацотбором.