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Я ничего не нарушала: Alina Pash эмоционально прокомментировала обвинения Стерненко

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 21:32
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Ситуация с Нацотбором продолжает накаляться. После финала, где победила Alina Pash, регулярно появляются новости, подливающие масла в огонь...
Алина Паш прокомментировала слова активиста
Алина Паш прокомментировала слова активиста / Фото: instagram.com/alinapash, Украинская Википедия/FB

После финала Нацотбора, который выиграла Alina Pash, разыгрались нешуточные страсти. И после заявления активиста Сергея Стерненко о том, что певица подделала справку о въезде в Крым с территории Украины, Alina Pash решила прокомментировать ситуацию.

Alina Pash
Alina Pash / Фото: Facebook-страница Alina Pash

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Хочу прокомментировать публикацию Сергея Стерненко. Не могу смотреть на это со стороны. Во-первых, хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что он имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, кто где был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них, мне интересно, делал господин Стерненко?

О справке певица, с которой "Суспільне" пока что не готово подписывать договор, сообщила следующее:

Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Суспільному. Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую ​​справку прямо в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала.

Также звезда обратилась с благодарностью ко всем, кто ее поддерживает.

Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали меня на Национальном отборе и продолжаете поддерживать. Это бесценно! Я верю, что каждый из вас понимает и чувствует силу моей песни. Что этот посыл должен прозвучать на весь мир!

– поделилась певица на своей Instagram-странице.

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Alina Pash сейчас в центре скандала
Alina Pash сейчас в центре скандала / Фото: Facebook-страница Alina Pash

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Коротко о скандале с Alina Pash

В минувшую субботу Алина Паш выиграла Нацотбор на "Евровидении-2022", но не все согласны с ее победой. В тот же вечер группа KALUSH, победившая в зрительском голосовании, но в итоге занявшая второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы результаты были сфабрикованы ради победы Паш.

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Сама певица оказалась в центре скандала еще и потому, что в ранее в СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м (этот факт девушка опровергает и утверждает, что законы Украины она не нарушала). Также певица посещала Москву и фотографировалась на фоне Кремля. С 2019 года артистка была внесена в базу "Миротворец".

Также читайте информацию, о чем говорили на пресс-конференции Суспільного в связи с проблемным Нацотбором.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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