Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Alina Pash снова пожаловалась на травлю: я осталась врагом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алини Паш призналась, что ее до сих пор обливают грязью из-за "ляпы" прошлого. Певица не выдержала и решила написать о наболевшем
Alina Pash получает гневные комментарии в свой адрес из-за прошлого
Alina Pash получает гневные комментарии в свой адрес из-за прошлого / Фото: instagram.com/alinapash

Всем хорошо известно, что именно Alina Pash должна была представлять Украину на "Евровидении-2022" в Турине. Но из-за скандала с незаконным пересечением границы с оккупированным Крымом и из-за концертов в РФ певица не поехала на вокальные соревнования.

Как выяснилось, Паш все еще "остается тотальным врагом для определенного круга общества". Как поделилась певица в Instagram , она старается помогать Украине во время войны с РФ, но этого для хейтеров недостаточно и они продолжают ее травить.

Реклама

Стараешься делать все что можешь для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что очевидно до настоящих врагов дотянуться тяжеловато, а так есть утешение – всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей. И закрывать глаза на худшие и сознательные проявления других деятелей, потому что не модно, – высказалась артистка.

Алина Паш сейчас выступает на благотворительных концертах
Алина Паш сейчас выступает на благотворительных концертах / Фото: instagram.com/alinapash

Алина Паш подчеркнула, что так работает общественное мнение и Интернет. По словам звезды, хейт она принимает уже не первый год и понимает, почему так происходит.

Ну ничего, общество, все мы научимся видеть более широкую картину, смотреть в детали, признавать ошибки и прощать друг друга, потому что это признак сильного и сознательного общества, которым мы точно становимся, за которое сейчас отчаянно боремся. На том стою. С любовью к Украине. P.S: навеяна очередной волной слепой ненависти, – отметила певица.

Фанаты поддержали Алину Паш после ее откровений и отметили, что мнение о ней обязательно изменится в публики:

Реклама
  • Держись, мы за тебя.
  • Забей на них! Ты лучше.
  • Тени предков, как и Стефания – голос одного народа. Мы все одно целое! И только вместе мы сможем все! Алина, когда-нибудь слепые смогут видеть! И это время придет уже очень скоро.
Скриншот Instagram

Также рэп-исполнительница alyona alyona попросила прощения у Алины, если она чем-то ее обидела:

Скриншот Instagram

Отметим, что вместо Алины Паш на "Евровидение-2022" поехала группа Kalush Orchestra, которая уверенно победила с 631 баллом. Более того, фронтмен группы Олег Псюк совершил героический поступок – он во время выступления коллектива призвал мир помочь Мариуполю!

Добавим, что после завершения конкурса жюри от Украины на "Евровидении" вляпались в скандал! Дело в том, что судьи не дали ни одного балла представителю Польши – подробности читайте в нашем материале.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять