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Alina Pash подделала справку о въезде в Крым с территории Украины – Стерненко

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 12:46
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Активист Сергей Стерненко уверен, что певица ездила во временно оккупированный полуостров именно через территорию России
Сергей Стерненко утверждает, что Алина Паш ездила в Крым с территории РФ.
Сергей Стерненко утверждает, что Алина Паш ездила в Крым с территории РФ. / Фото: Instagram

На днях представители Алины Паш опубликовали документ от Государственной пограничной службы Украины о том, что она якобы в августе 2015 года посещала Крым через админграницу в Херсонской области.

Впрочем, активист Сергей Стерненко утверждает, что эта справка является поддельной. Он считает, что Алина Паш осуществляла визиты в Крым все-таки с территории РФ.

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Из собственных источников как в ГНСУ, так и в других структурах мне стало известно, что в августе 2015 Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта, – написал Стернеко в своем Telegram-канале.

По данным активиста, 11 августа 2015 года Алина Паш рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. А вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14 августа. Стерненко отметил, что в Крыму певица находилась 12 числа.

Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины. Эти факты легко может еще раз проверить Госпогранслужба. И она обязана выступить с заявлением о подделки "справки", – отметил Сергей.

Также активист добавил, что подделка документов является уголовным правонарушением, и если правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, то он будет обращаться к ним с соответствующим заявлением.

Кроме того, Стерненко заявил, что "Суспильне" обязано отменить результаты отбора на "Евровидение-2022".

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Поскольку когда Украину будет представлять любительница России, которая незаконно ездила в Крым и нарушала правила отбора, еще и фабрикуя документы — это национальный позор, – написал активист.

Что это за скандал с Alina Pash

Напомним, Алина Паш стала победительницей Нацотбора на "Евровидении-2022". Однако такой результат многих не удовлетворил.

Позже группа KALUSH, победившая в зрительском голосовании, но в итоге занявшая второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы результаты были сфабрикованы ради победы Паш.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м. Также она посещала Москву и фотографировалась на фоне Кремля .

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Отметим, согласно правилам отбора на "Евровидение", исполнитель не может участвовать в нем в случае, если незаконно посещал оккупированный Крым.

Напомним, что Alina Pash внесли в базу "Миротворца" еще в 2019 году. На сайте Паш приписывают "участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

К слову, Игорь Кондратюк возмущен тем, что Алину Паш допустили к участию в Нацотборе, несмотря на посещение оккупированного Крыма и Российской Федерации – комментарий продюсера .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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