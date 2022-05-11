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Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать о военных в Азовстали на Евровивидении-2022

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 22:24
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Исполнительница Alina Pash обратилась к Kalush Orchestra с просьбой рассказать о военных, которые сейчас находятся в заточении на заводе "Азовсталь" в Мариуполе
Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать об Азовстали на сцене Евровидения-2022
Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать об Азовстали на сцене Евровидения-2022 / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official

На конкурсе "Евровидение-2022" представители Украины Kalush Orchestra попали в финал песенного шоу и теперь имеют все шансы на победу.

Певица Alina Pash посчитала, что ее коллеги не должны упустить возможность и на всю Европу заявить о том, с чем сегодня сталкиваются украинские военные на передовой. Исполнительница в Instagram попросила коллег рассказать о заточенных на заводе "Азовсатль" в Мариуполе бойцах батальона "Азов".

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Паш напомнила, что уже 76 дней военные сражаются с российскими оккупантами и находятся в блокаде, которую нельзя разрушить военным путем.

Сегодня, пока не поздно, Мы должны использовать каждую возможность и каждую площадку, откуда Наш голос может прозвучать громко. И сейчас такой площадкой сцена Евровидения. Все внимание Мира приковано к Украине, Наше выступление будут смотреть миллионы зрителей! У нас огромная поддержка и лояльность международного сообщества. И потому на сцене каждое слово будет услышано, – написала Паш.

Певица сообщила, что уже обратилась к Kalush Orchestra, но также просит всех своих фолловеров написать аналогичную просьбу, чтобы музыканты точно увидели ее.

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Ни одна победа на конкурсе не стоит человеческой жизни, поэтому этот риск нужно принимать, – написала Паш.

Напомним, что Джамала выставила на благотворительный аукцион свое платье для Евровидения-2017, чтобы помочь украинским защитникам на передовой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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