Алкоголизм, романы и скандал с Олимпийским: 5 откровений Павла Зиброва из нового интервью

Народный артист Украины честно рассказал, почему его не позвали выступать на концерте ко Дню Независимости, кто его когда-то спас от пристрастия к алкоголю и почему он может заплакать

Павел Зибров рассказал о скандале с концертом ко Дню Независимости / Фото: Скриншот из YouTube

Павел Зибров – легендарный украинский артист, на чьих песнях выросло не одно поколение. Он выступает на сцене уже 35 лет. Павел Николаевич был женат дважды, у него двое детей. До сих он остается популярным и востребованным исполнителем.

Артист рассказал много интересных вещей о своей жизни, отношениях и работе. В этом материале мы выделили пять самых ярких моментов из интервью Павла Николаевича для DOROTYE.

Про алкоголизм

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Многие знают грустную историю Павла Зиброва и его первой супруги Татьяны. Когда артист вернулся из армии, то выяснил, что его жена влюбилась в своего студента. Татьяна ушла от Павла к новому избраннику. Зибров, как он выразился, "присел на стакан" и в течение семи-восьми месяцев регулярно употреблял алкоголь.

Меня спасла одна женщина, заведующая магазином. Блондинка, у нее двое детей, шикарная такая женщина. Она все смотрела на меня и говорила: "Павлуша, что же ты, стройный, молодой, красивый. Что ты с собой делаешь?". И давала мне прикурить. Было у нас пару разговоров. И я завязал, – поделился Павел Николаевич.

По словам артиста, помог еще тот факт, что будучи студентом консерватории, нельзя употреблять алкоголь и курить, чтобы сберечь вокал.

Павел Зибров с братом / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Романы с поклонницами

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В период после расставания с первой супругой и женитьбы на второй Павел Зибров уже обрел популярность и был востребованным артистом. Он нередко заводил романы с поклонницами, гастролируя по разным городам Украины.

По словам Зиброва, он не спешил заводить серьезные отношения, потому что "боялся снова обжечься".

Были интересные девушки, но, если, не дай Бог, кто-то в Киеве у меня оставлял тапочки, зубную щетку, я так думал: "Все, это она хочет кольцо". И я говорил, что надолго уезжаю на гастроли. Врал, конечно, что еду в Сибирь на месяц, на Дальний Восток, – признался Зибров.

Певец Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Отношения в семье

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С Александром, сыном супруги Павла, Марины, от первого брака, у артиста хорошие отношения. А вот сын Зиброва от первого брака, Сергей, с новой супругой отца и своей сестрой (у Павла и Марины есть дочь Диана – Ред.) не общается.

Павел Николаевич говорит, что "так сложились обстоятельства". При этом отмечает, что хоть видит сына и внуков редко, но помогает им, когда просят помощи.

Когда он был младше, Сергей к нам приходил, когда учился в школе, институте. А сейчас у него своя семья, он давно женат, – говорит Павел Николаевич.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Почему может заплакать

По словам Павла Зиброва, особо сентиментальным он стал относительно недавно. Сейчас у него могут вызвать слезы разные вещи.

Меня могут растрогать наши параолимпийцы. Ты смотришь, как они из последних сил бегут и медали у них. И как наш спортсмен не вышел получать медаль с россиянином, потому что война, потому что он потерял здоровье на войне. Пожилые люди, которым не на что купить лекарства и нормальную еду, а они все отдали государству все, дети..., – поделился Павел Зибров.

Скриншот: YouTube

Скандал с "Олимпийским": как все было

По словам Павла Зиброва, о том, что он не будет выступать на концерте ко Дню Независимости Украины он знал за три месяца до события. Об этом ему сообщил продюсер шоу Сергей Перман.

Как признался артист, год назад, когда известные артисты исполняли попурри из самых знаковых украинских песен, ему предложили исполнить фрагмент песни ONUKA Misto. Павел Николаевич хотел спеть свой легендарный хит "Хрещатик", но ему отказали, так как по плану эту песню пел Потап.

В итоге Зибров отказался петь Misto и в этом году конфликт с организаторами концерта ко Дню независимости перерос в то, что он не выступил на сцене с остальными артистами.

Павел Зибров / Фото: пресс-служба

После разговора с Перманом, Зибров все-таки решил еще раз уточнить у художника-постановщика концерта Кати Царик, почему его не включили в список выступающих. Он позвонил Кате, но ее ответ, по словам Павла Николаевича, был "нетактичным" по отношению к нему.

Она сдуру ляпнула, мол, да, Павел Николаевич, много ваших коллег не попадает на концерт в этом году, будут только "достойные из самых достойных". И еще вторая фраза: "Понимаете, будут знаковые песни звучать". Я ей сказал:" Я тебя понял, солнышко". Ничего ей не ответил, – поделился Зибров.

Позже эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе и СМИ. По словам Павла Николаевича, в течение нескольких дней перед и после Дня Независимости, он выступал на многих концертах в других областях Украины, где публика приняла его с радостью.

Смотрите полное интервью с Павлом Зибровым: