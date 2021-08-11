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Скандальный дрифт с alyona alyona

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alyona alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта на спорткарах (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
11 августа, 17:01
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Вчера alyona alyona оказалась в центре скандала. Она была в одном из спорткаров, которые устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому, после чего на площади остались черные следы
alyona alyona отмывает Софийскую площадь
alyona alyona отмывает Софийскую площадь / Фото: ukrinform.ua

Вскоре рэперша alyona alyona оправдалась за незаконный дрифт в центре Киева, а теперь присоединилась к очистке Софийской площади. По словам артистки, организатор съемки Red Bull не прокомментировал инцидент, поэтому она и ее команда решили действовать самостоятельно. Об этом сообщает Укринформ.

Мы здесь потому, что Red Bull так и не предоставил официальной информации о том, что происходило, у него разрешения или нет, кроме одного сториз в Инстаграми с извинениями. Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось, – сказала alyona alyona.

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Артистка уже вызвала клининговую компанию, которая поможет быстро очистить плитки от следов дрифта.

Скандал с дрифтом на Софийской площади и alyona alyona

Напомним, что вчера распространились кадры жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика. Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасным для прохожих и проезжающих машин.

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Тогда выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько Сторис в соцсети, но вскоре удалила их.

В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, сообщалось на сайте ведомства.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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