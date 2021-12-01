alyona alyona показала себя в юности и призналась, кто тогда был ее идеалом мужчины (фото)

alyona alyona, которая снялась полуобнаженной и обратилась к подросткам с важным посланием, активно использует социальные сети – часто общается с поклонниками через сториз.
Недавно артистка спросила подписчиков, какой у них "идеал" мужчины. Она вспоминает, что ее взгляды на отношения менялись с возрастом. Будучи подростком, рэперша мечтала о сильном молодом человеке.
Когда была юная, мне всегда казалось, что мой идеал – это мужчина, похожий на папу. Такой же рост, телосложение, будет все решать и финансово помогать, – вспоминает исполнительница.
Также она обнародовала архивную фотографию с отдыха, на которой изображена вместе с отцом. На снимке видно, что он действительно был намного выше дочери.
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Со временем принципы alyona alyona поменялись. Она уже не считает, что главным должен быть исключительно мужчина. Самое важное для нее – уважение друг к другу. Артистка признается, в ее отношениях с возлюбленным все именно так.
Сейчас я очень рада, что в моей жизни есть другой человек, с которым мы живем во взаимоуважении, и дополняем друг друга. Живем так, что каждый из нас чувствует себя комфортно, а я чувствую себя любимой, – делится alyona alyona.
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