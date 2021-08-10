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Меня заверили, что разрешение есть — alyona alyona о незаконном дрифте на Софийской площади

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
10 августа, 18:40
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Рэп-исполнительница попала в центр скандала после того, как вокруг памятника Богдану Хмельницкому в Киеве спорткары устроили дрифт
alyona alyona после дрифта на Софийской площади сделала заявление
alyona alyona после дрифта на Софийской площади сделала заявление / Фото: Скриншот из YouTube, facebook.com/alyona.alyona.official

Рэперша alyona alyona, которая участвовала в незаконном дрифте на Софийской площади, объяснила происшедшее. По словам артистки, организатором съемки, в результате которой на площади остались черные следы, выступила компания RedBull. Рэперша не вникала в детали, но ей сообщили, что после дрифта площадь почистят.

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Об этом alyona alyona рассказала в Instastories.

Во-первых, это не были съемки какой-то рекламы или съемки какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанг, который входит в топ-10 дрифтеров мира. И RedBull вместе с ним хотел снять видео, как они сказали ко Дню Независимости Украины, и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я, и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, – обратилась к поклонникам рэперша.

Артистку заверили, что КГГА предоставила разрешения на съемку, после которой все должны были очистить клининговые машины. alyona alyona добавила, что ее команда не причастна к организации этой съемки и предложила обратиться с соответствующими вопросами к организаторам действа – компании RedBull.

Спорткары после дрифта оставили следы на Софийской площади
Спорткары после дрифта оставили следы на Софийской площади / Фото: instagram.com/redbullua

Однако в КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, сообщается на сайте ведомства.

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В то же время представители Red Bull действительно начали отмывать Софийскую площадь после экстремального дрифта. Однако, по словам депутата Алексея Гончаренко, площадь остается черной от шин и "совершенно изуродованной".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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