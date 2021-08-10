alyona alyona участвовала в дрифте на Софийской площади: за дело взялась полиция

Исторический памятник в центре Киева испортили резиной – на Софийской площади две машины буквально перенесли игру Need for Speed в реальность и устроили заезд с дрифтом, оставив на плитке черные следы.
Как это было, можно посмотреть в видео, опубликованном в Facebook-профиле Вадима Кириленко.
Выяснилось, что в одной из машин находилась рэперша alyona alyona. Она опубликовала у себя в сторис видео с места события, но позже удалила компромат, хотя его уже успели распространить по Сети.
Что происходило на Софийской площади?
Эту локацию выбрали местом для съемки рекламного ролика. В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, сообщается на сайте ведомства.
В комментариях к посту Вадима Кириленко появился комментарий с объяснением случившегося. Mariana Oleskiv написала, что съемку организовала компания Red Bull и уже в 11:00 площадь чистили от следов авто.
На этот раз в Украину приехал известный международный дрифтер из Ирландии, и Red Bull снимал проект по ним, приуроченный к грядущим праздникам. Целью как всегда показать выдающиеся украинские локации и возможности крутых спортсменов, – написала сообщается в комментарии.
И действительно, после экстремального представители Red Bull принялись отмывать Софийскую площадь. Но по словам депутата Алексея Гончаренко, площадь остается черной от шин и "совершенно изуродована".
Ранее alyona alyona попала в скандал из-за коллаборации с российскими исполнителями. Она записала фит для альбома группы Каста, а после обрушившейся волны хейта исполнительнице пришлось оправдываться и объяснять свою позицию.
Смотрите в ролике, как alyona alyona открыла свою музыкальную компанию:
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