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alyona alyona участвовала в дрифте на Софийской площади: за дело взялась полиция

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 августа, 16:41
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Вокруг памятника Богдану Хмельницкому в Киеве группа неизвестных устроила дрифт на спорткарах. В одной из машин была известная украинская рэперша
Дрифт на Софийской площади - в центре Киева снимали видео с alyona alyona
Дрифт на Софийской площади - в центре Киева снимали видео с alyona alyona / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/alyona.alyona.official

Исторический памятник в центре Киева испортили резиной – на Софийской площади две машины буквально перенесли игру Need for Speed в реальность и устроили заезд с дрифтом, оставив на плитке черные следы.

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Как это было, можно посмотреть в видео, опубликованном в Facebook-профиле Вадима Кириленко.

Выяснилось, что в одной из машин находилась рэперша alyona alyona. Она опубликовала у себя в сторис видео с места события, но позже удалила компромат, хотя его уже успели распространить по Сети.

Что происходило на Софийской площади?

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Эту локацию выбрали местом для съемки рекламного ролика. В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, сообщается на сайте ведомства.

В комментариях к посту Вадима Кириленко появился комментарий с объяснением случившегося. Mariana Oleskiv написала, что съемку организовала компания Red Bull и уже в 11:00 площадь чистили от следов авто.

На этот раз в Украину приехал известный международный дрифтер из Ирландии, и Red Bull снимал проект по ним, приуроченный к грядущим праздникам. Целью как всегда показать выдающиеся украинские локации и возможности крутых спортсменов, – написала сообщается в комментарии.

И действительно, после экстремального представители Red Bull принялись отмывать Софийскую площадь. Но по словам депутата Алексея Гончаренко, площадь остается черной от шин и "совершенно изуродована".

Ранее alyona alyona попала в скандал из-за коллаборации с российскими исполнителями. Она записала фит для альбома группы Каста, а после обрушившейся волны хейта исполнительнице пришлось оправдываться и объяснять свою позицию.

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Смотрите в ролике, как alyona alyona открыла свою музыкальную компанию:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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