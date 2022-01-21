Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

ALYOSHA показала историю любви с Тарасом Тополей в новом клипе

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 19:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица представила новую композицию и сняла атмосферный клип, в котором появился ее любимый Тарас Тополя
ALYOSHA представила клип с участием своего мужа Тараса Тополи.
ALYOSHA представила клип с участием своего мужа Тараса Тополи. / Фото: пресс-служба

В январе состоялось немало премьер. Например, то экс-участница Artik&Asti выпустила первую сольную песню, а это ALYOSHA записала нежный трек – "Моє море". Как объясняет артистка, смысл песни подтверждает фундаментальную истину: глаза – зеркало души.

В новой работе певица метафорически сравнивает глаза с морем, безграничная глубина которого полна сокровенного: что не видно снаружи – таится внутри.

Реклама

Через песню ALYOSHA призывает слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине их души и мыслях. Есть ведь чувства и ощущения, которыми хочется делиться, и они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно.

Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся – эти ощущения возрождаются в нашем сердце, – уверена артистка.

Видеоклип на композицию – это история роста личности. Певица показала, как росла от маленькой девочки к взрослой женщине, которая на протяжении жизни хотела найти свою любовь и в конце концов нашла. Реализовать эту идею помогли юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко.

Реклама

В клипе появились юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко.
В клипе появились юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко. / Фото: пресс-служба

Отметим, в клипе снялся и муж ALYOSHA, фронтмен группы "Антитіла" – Тарас Тополя. Он сыграл самого себя, то есть любимого мужчину.

Певица с мужем.
Певица с мужем. / Фото: пресс-служба

Реклама

Алена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополняющую ее симфонию своей мелодией, – прокомментировал артист.

Также в этом месяце новый клип выпустила и британская певица Адель . Музыкальный клип полностью черно-белый со ссылкой на библейскую историю о Еве и райском саду. Кстати, артистка сменила несколько образов в нем.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять