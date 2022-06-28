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Alyosha поссорилась с фанаткой из-за выступления на гей-параде: "Помогают Украине все!" (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 июня, 09:33
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Украинская певица спела на Нью-йоркском прайде и нарвалась на критику в социальных сетях. Alyosha дала отпор комментаторам
Певица Alyosha спела на гей-параде в Нью-Йорке
Певица Alyosha спела на гей-параде в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинские звезды стараются привлечь внимание к войне в родной стране всеми возможными способами. Певица Alyosha тоже решила не сидеть, сложа руки и присоединилась к гей-параду в Нью-Йорке. К слову, хедлайнером мероприятия стала Мадонна со своим скандальным перформансом.

Украинская исполнительница спела свой хит "To be free". Эксклюзивными кадрами с выступления Alyosha делится сайт "Сегодня".

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Таким образом певица еще раз обратила внимание Америки на то, что в Украине идет война. Также Alyosha сообщила в своем Instagram, что во время мероприятия удалось собрать пожертвования на поддержку Украины.

Принятие, толерантность, взаимопонимание, право жить и любить свободно, право быть собой, право выбирать свой путь и свое будущее! За это идет борьба! Украина на передовой, а рядом с нами – весь свободный цивилизованный мир, – написала исполнительница.

Скандал с поклонницей

Однако не все фанаты Alyosha оценили ее старания. Одна из поклонниц певицы возмутилась в комментариях под публикацией и заявила, что сейчас идет борьба не за свободу сексуальных меньшинств.

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При всем уважении. Не за эту свободу идет борьба, в которой Украина на передовой, – написала пользовательница.

Молчать Alyosha не стала и высказалась в адрес поклонницы, которая не согласилась с ее мировоззрением.

Помогают Украине все! И на прайде тоже! Поблагодарите тех, кто не комментариями, а делом помогает нашей стране сейчас! – возмутилась певица.

Скриншот

После ответа исполнительницы под ее постом разгорелся спор. Alyosha попыталась донести всем осуждающим ее комментаторам, что сегодня представители ЛГБТ-сообщества наравне борются за независимость Украины.

Стоит отметить, что певица прекрасно понимает, как тяжело нашим бойцам на передовой и любая помощь для них имеет огромную ценность. Напомним, что супруг исполнительницы Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ. Недавно музыкант рассказал о побратимах на фронте и встрече с Владимиром Зеленским.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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