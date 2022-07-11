Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Alyosha вернулась в Украину: надолго ли приехала певица и что омрачило ее приезд?

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лидер группы "Антитіла" поделился нежным фото с супругой. В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" Alyosha рассказала, надолго ли приехала в Украину и где сейчас дети
Певица Alyosha вернулась в Украину
Певица Alyosha вернулась в Украину / Фото: instagram.com/alyoshasinger, Shutterstock

Пока Тарас Тополя с оружием в руках защищает Украину от российских оккупантов, его жена-певица ездит по миру с благотворительными концертами в поддержку родной страны.

Спустя почти пять месяцев войны супруги наконец-то смогли обнять друг друга. Совместным фото с женой Тополя поделился в Instagram.

Реклама

Киев. Утро – сто тридцать восьмой. Настроение – люблю. Месяц – жить ради. Фото на прощание. Кто в USA, а кто в Харьков. Хорошего полета, любимая, – подписал нежный снимок лидер группы "Антитіла".

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" певица рассказала, что очень скучала по дому и близким. Однако смогла вырваться лишь на несколько дней. Теперь исполнительницу ждет долгая дорога обратно в США: из Киева в Варшаву – на автомобиле, из Варшавы на самолете – в Штаты.

Мысли, чтобы хоть ненадолго вернуться в Украину, у меня были давно. Очень соскучилась по Тарасу, родителям, братьям, друзьям, с которыми не виделись с первого дня войны. В Украине я была всего четыре дня, - рассказала в интервью Alyosha.

Исполнительница призналась, что в свой короткий визит в Украину не брала с собой детей, они остались за границей, в безопасности.

Реклама

Дети остались в Америке вместе с бабушкой и дедушкой. К тому же старшие сейчас в летнем лагере, а Маруся под присмотром бабушки, поэтому мое материнское сердце спокойно, – поделилась Alyosha.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми
Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: Инстаграм

За время, которое певица находилась в Украине, она была рада видеть всех, по ком скучала, и побыть с Тарасом. Но, к сожалению, долгожданный приезд совпал с трагедией.

Умер наш друг, талантливый звукорежиссер Дмитрий Хомулко, родом также из Запорожья. На прощание съехалось много старых друзей, с которыми я не виделась годами. Поэтому этот визит был для меня как радостным, так и болезненным одновременно, – рассказала сайту "Сегодня" исполнительница.

Напомним, что 7 июля Тарас Тополя написал о смерти саунд-продюсера коллектива "Антитіла".

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять