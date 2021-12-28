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Мы для них немного диковаты: украинский режиссер рассказал, как к нашим относятся в США

Эксклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 13:26
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Украинец Алексей Федосов, который много лет работает режиссером в США, ответил на самые интересные вопросы об отношении голливудских кинематографистов к нашим гражданам
Американский режиссер рассказал об украинских персонажах в кино
Американский режиссер рассказал об украинских персонажах в кино / Фото: instagram.com/fedosov.films/

После большого скандала касаемо сериала "Эмили в Париже", в одной из серий которого украинскую героиню выставили вульгарной воровкой, "Сегодня" решили выяснить, откуда берутся такие стереотипы об украинцах. Неужели "наши" так скверно ведут себя в США или Европе?

С этими вопросами мы обратились к Алексею Федосову – кинопродюсеру из Лос-Анжелеса.

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Большинство стереотипов – это онлайн-видео и личные истории иммигрантов, пропаганда местных СМИ. Раньше так описывали русских, потому что никто не знал, что такое Украина. Теперь все узнали, но воспринимают нас все равно так же. У нас совсем другой менталитет, мы для них немного диковаты, наверное, ведь слишком прямолинейны, у нас нет фальшивых улыбок, идем на пролом и берем, что хотим, – говорит Федосов.

Обычно в американских фильмах и сериалах иностранных героев делают русскими. По словам Алексея, сейчас это меняется из-за увеличения числа украинских иммигрантов.

Они (иммигранты – Ред.) тут вовсю трубят "we are not f*cking russians" (Мы не чертовые русские – Ред.). И это подходит под местную пропаганду, ведь все СМИ показывают Россию, как зло. На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые, – делится режиссер.

Алексей считает, что у режиссеров не было цели показать украинцев с плохой стороны
Алексей считает, что у режиссеров не было цели показать украинцев с плохой стороны / Фото: facebook.com/alexey.fedosov

Также он считает, что у создателей "Эмили в Париже" не было цели оскорбить наших граждан.

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В фильме был не столько стереотип об украинцах, сколько образ, который они хотели создать. Героиню решили сделать украинкой, потому что нас – украинских иммигрантов теперь везде много, это модно, не заезжено и им нравится наш акцент.

Недавно мы поинтересовались у известной актрисы Ольги Сумской, которая работала в иностранных кинопроектах, почему режиссеры показывают украинцев с плохой стороны.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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