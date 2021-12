Мы для них немного диковаты: украинский режиссер рассказал, как к нашим относятся в США

После большого скандала касаемо сериала "Эмили в Париже", в одной из серий которого украинскую героиню выставили вульгарной воровкой, "Сегодня" решили выяснить, откуда берутся такие стереотипы об украинцах. Неужели "наши" так скверно ведут себя в США или Европе?

С этими вопросами мы обратились к Алексею Федосову – кинопродюсеру из Лос-Анжелеса.

Обычно в американских фильмах и сериалах иностранных героев делают русскими. По словам Алексея, сейчас это меняется из-за увеличения числа украинских иммигрантов.

Они (иммигранты – Ред.) тут вовсю трубят "we are not f*cking russians" (Мы не чертовые русские – Ред.). И это подходит под местную пропаганду, ведь все СМИ показывают Россию, как зло. На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые, – делится режиссер.