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Анастасии Приходько политик присылал нюдсы: "Оно у меня теперь перед глазами"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 15:04
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Певица и многодетная мама Анастасия Приходько рассказала, что можно увидеть в ее личных сообщениях в соцсетях и какие сообщения раздражают ее больше всего
Приходько рассказала об интимных фото от политика
Приходько рассказала об интимных фото от политика / Фото: instagram.com/prykhodko_official

34-летняя Анастасия Приходько, которая недавно впервые показала младшего сына, стала активной пользовательницей Instagram – у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Артистка призналась – ее раздражают навязчивые сообщения с интимными фото.

Был сумасшедший один. Боже, это ужас. Я не буду говорить, он еще и из одной партии известной, он умудрился на фоне флагов сделать фотоснимки, – призналась Приходько.

Анастасия удаляет все запросы от пользователей соцсети в директе, а после того случая практически не читает, что ей пишут в личные сообщения.

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Я просто все эти запросы отправляю в спам. Не пишите мне никто. Потому что это был только мой раз, когда я вошла посмотреть. И после этого я не хочу туда заходить. Как я вспомню, оно у меня теперь перед глазами, – поделилась с журналистами телеканала "Украина" певица.

Анастасия Приходько с детьми
Анастасия Приходько с детьми / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Фото Анастасии Приходько с детьми набирают самое большое количество просмотров в сети. Не секрет, что она достаточно острая на язык. А негативные комментарии в адрес детей звездную маму затрагивают больше всего.

Я не буду даже это вслух говорить, потому что, если мои дети будут смотреть – зачем? Я таких людей сразу блокирую. Зачем мне они нужны? Мне кажется, это действительно несчастные люди в глубине души, когда что-то в личной жизни плохо. Или вообще в жизни плохо. Мне этих людей жалко, – сказала знаменитость.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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Ранее Анастасия Приходько призналась, что ее давно беспокоят комплексы по внешности. Так что артистка планирует обратиться к косметологам, чтобы исправить недостатки.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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