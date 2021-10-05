Анастасия Оруджова после травмы впервые вышла на сцену на костылях (фото)

Во время подготовки ко второму эфиру танцев, Оруджова травмировала колено. Тогда она рассказывала, что с трудом может ходить, не говоря уже о репетициях на паркете. Реабилитация, по словам звезды, должна занять около полугода.
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Но уже менее через месяц Анастасия смогла вернуться к работе. Кадры, на которых видно, как артистка выходит к зрителям на костылях, опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".
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В сторис Оруджова рассказала, что активно восстанавливается после травмы. Она может выполнять физические упражнения стоя и держать равновесие с опорой на одну ногу.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.
Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь