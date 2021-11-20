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Анастасия Приходько о собственных комплексах: С детства мама говорила, что у меня некрасивые узкие глаза

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
20 ноября, 18:40
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Певица призналась, что ее давно беспокоят комплексы по внешности. Так что артистка планирует обратиться к косметологам, чтобы исправить недостатки
Анастасия Приходько рассказала о собственных комплексах, которые ей навеяли еще в детстве.
Анастасия Приходько рассказала о собственных комплексах, которые ей навеяли еще в детстве. / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько, которая впервые за три года презентовала новую песню, не скрывает – ее комплексы родом из детства. Звезда рассказала, что борется с недостатками всю жизнь.

Я всю жизнь борюсь со вторым подбородком. У меня генетически так сложилось: вешу 54 килограмма, а ощущения, будто 70. Это грустно очень и нужно что-то с этим делать. Я очень боюсь всех этих уколов, я никогда ничего не колола, – рассказала Настя в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

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Также Приходько отметила и глаза. По словам артистки, с детства ей мама даже запрещала улыбаться.

С детства мне мама внушала, что у меня некрасивые узкие глаза из-за моего деда японца, что мне категорически запрещено улыбаться. Оно во мне так прижилось уже, что я очень редко улыбаюсь. Не потому что я злой человек, а потому что я понимаю, если я буду улыбаться, их не видно, – поделилась звезда.

Анастасия Приходько раскрыла, что не делала уколы красоты
Анастасия Приходько раскрыла, что не делала уколы красоты / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Поэтому, как признается Анастасия, в ближайшее время она планирует обратиться к косметологам, чтобы сделать коррекцию подбородка и забыть о своих комплексах

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Кратко об артистке

Анастасия Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она одержала победу в российском шоу "Фабрика звезд". А два года спустя представляла Россию на Евровидении-2009 и заняла 11-е место.

После начала российской агрессии в 2014 году отказалась гастролировать в РФ.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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