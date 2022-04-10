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Анастасия Приходько о своей карьере в России: Как я буду смотреть украинцам в глаза, выходя на сцену?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 19:42
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Украинская певица в свое время представляла Россию на вокальном конкурсе "Евровидение", но на этом ее карьера в стране-агрессоре закончилась
Анастасия Приходько рассказала, почему отказалась от карьеры в РФ
Анастасия Приходько рассказала, почему отказалась от карьеры в РФ / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько одна из тех звезд, кто имеет свою четкую позицию и не стесняется доносить свое мнение публике. Так, недавно исполнительница высказалась в адрес мужчин-коллег, которые ждут окончания войны за границей.

Также Анастасия не раз осуждала украинских звезд, которые продолжают строить свою карьеру в России, несмотря на то, что россияне убивают украинцев.

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Певица призналась в интервью УНИАН, что могла бы тоже строить карьеру в РФ и зарабатывать приличные суммы, но не захотела продавать свою страну.

Вы же сами понимаете, песня "Мамо" стала хитом, моим продюсером был Константин Меладзе. И погнала бы я по "золотому кольцу". Но у меня есть моя родная страна. Как можно думать о деньгах, когда на Родине война, когда Россия напала на Украину? Как я буду спать сама с собой? Как я буду просыпаться? Как я буду смотреть украинцам в глаза, выходя на сцену? Человек должен жить по совести. Родину, дом, могилы предков предавать нельзя, – поделилась Анастасия.

Напомним, что Приходько представляла Россию на конкурсе "Евровидение-2009". Тогда исполнительница исполнила свой хит "Мамо", написанный Константином Меладзе, и заняла 11 место.

Однако сейчас певица не хочет иметь ничего общего с теми, кто поддерживает убийц украинского народа. По мнению Анастасии, всех звезд, которые сейчас молчат о войне и отсиживаются в РФ, стоит лишить гражданства Украины.

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Они не имеют права быть украинцами. Нужно лишить всех званий и регалий. Зачем нам такие люди, которые переживают за сахар в России, когда в родной стране гибнут дети? – высказалась Приходько.

Ранее Alina Pash приняла то, что ее песня не прозвучит на Евровидении-2022.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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