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Анастасия Приходько очаровала редкими фотографиями с мужем

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 октября, 11:15
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Очень редко артистка решает поделиться с поклонниками снимками, на которых запечатлен ее супруг. Но сегодня Анастасия прямо таки удивила фолловеров, посвятив любимому целый пост
Анастасия Приходько показала редкие фотографии со своим супругом
Анастасия Приходько показала редкие фотографии со своим супругом / Фото: instagram.com/prykhodko_official

В профиле Instagram Анастасия Приходько разместила пост, в котором призналась в любви своему совершенно не публичному мужу.

Она отметила, что мужчина всегда рядом с ней, что бы та не задумала.

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Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всём моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу "поперед батька сами знаете куда", я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами "Что на этот раз"? Но будешь рядом, – написала Приходько.

На фотографиях пара стоит в обнимку. Настя одета в белое пальто с меховой отделкой на рукавах и карманах, а ее супруг – позади нее во всем черном.

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Лицо Александра на снимках можно рассмотреть, несмотря на то, что он вообще не смотрит в кадр.

Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся, – добавила Анастасия Приходько.

Анастасия и Александр официально вместе с 2013 года. В сентябре 2020 года пара обвенчалась в церкви, а в 2015-м Приходько родила сына.

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На тот момент у певицы уже была старшая дочь Нанна от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. Весной этого года Приходько стала мамой в третий раз – у нее родился сын. Мальчика назвали Лукой.

О секретах воспитания Анастасии Приходько смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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