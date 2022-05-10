Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анастасия Приходько требует лишить званий рашистку Повалий

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анастасия Приходько не смогла промолчать о скандальном выступлении на концерте в Кремле предавшей Украину Таисии Повалий
Анастасия Приходько высказалась о Таисии Повалий
Анастасия Приходько высказалась о Таисии Повалий / Фото: пресс-служба, Скриншот из видео

После своего исполнения украинской песни на концерте к 9 мая в Кремле одиозная Таисия Повалий вызвала огромных шквал критики среди украинцев.

Не смогла промолчать о вопиющем поступке певицы и Анастасия Приходько. Своим жестким мнением исполнительница поделилась в своем аккаунте в Facebook.

Реклама

Приходько ответила на многочисленные нападки в свой адрес и напомнила, что все 8 лет она продолжала бороться за украинскую культуру.

Я не сломалась за 8 лет борьбы здесь против этой нечести, боролась против украинских предателей, когда почти не чувствовала поддержки, боролась против русни и их нападок со всех сторон! И об этой гнили говорила 8 лет, забрать, б**дь, звания, забрать право выступать на территории Украины, – высказалась певица.

Кроме того, Анастасия просит власти лишить Повалий и всех предавших Украину артистов всех званий и наград, а также запретить концерты.

И я очень прошу обратить на это внимание тех, кто сможет в конце концов решить этот вопрос. Потому что во время войны петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы, это уже за гранью добра и зла… От Тодоренко до Повалий, от Лободы до Елки и так далее... оставить всех званий, и запретить выступления в публичных просторах! – написала Приходько.

Скриншот

Ранее сын Таисии Повалий высказался о матери, которая спела на 9 мая в Кремле.

Реклама

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять